Que prendía la luz a los jugadores es la mentira más puerca que he oído: Pinto

desmintió muchas de las cosas que se dijeron para justificar su salida del equipo ‘tico’, que logró, bajo su mando, su mejor actuación en la historia de los mundiales a los que ha asistido.

“Que yo prendía la luz a los jugadores, por favor. Para mí es la mentira más puerca que yo he visto en mi vida: ¡Que bajeza! Yo no le hago caso a eso. Mi conciencia está absolutamente tranquila. Lo que pasó es que allá ocurrió un fenómeno muy difícil de entender. Cuando yo dije que no me quedaba, el país se le vino encima al presidente (de la Federación Costarricense de Fútbol) y entonces buscaron sacar otra cara de Pinto”, dijo.

El también extécnico de la selección Colombia aseguró que muchas de sus actuaciones fueron malinterpretadas y puso como ejemplo un asado que hizo después de clasificar al Mundial al que invitó a los “pobres” y no a los “ricos” que trabajan en la Federación.

“Hice un asado después de clasificar y dije: van solo los pobres, los ricos (directivos y ejecutivos de la Federación) no van, pero va el que cuida la cancha, el que limpia los zapatos, la que limpia el vestier, la que hace aseo en el hotel, la recepcionista, el chofer y el mensajero . Esta gente me partía el alma. Hicimos un asado, les llevé lo mejor, les llevé vino, cerveza, les serví. Un preparador físico, que estuvo comiendo y bebiendo, dijo que Pinto los había humillado diciendo que ellos eran los pobres”, relató el estratega santandereano.

Agregó que la idea era hacerles saber lo importante que eran para que el equipo funcionara y hacerles entender que el triunfo había sido de todos.

Sin embargo, no negó que “es riguroso”, pero que eso no quiere decir que sea “jodido, grosero o patán”.

“No hay un solo jugador ni nadie del cuerpo técnico que diga que grité. Soy riguroso porque, por ejemplo, le dije a la nutricionista que esa no era la comida para un jugador profesional”, dijo.

Finalmente, dijo que su conciencia está tranquila y que por lo tanto no cambiará “el método Pinto”.