Qué significa comer y mirar el celular al mismo tiempo, según la psicología

Ya sea durante el desayuno, el almuerzo o la cena, muchas personas combinan la alimentación con revisar redes sociales, responder mensajes o ver videos.

Aunque parece inofensivo, este comportamiento ha despertado el interés de la psicología y la neurociencia por lo que podría estar reflejando sobre la mente humana.

Lejos de ser una simple costumbre, este hábito puede estar relacionado con la forma en que las personas manejan el silencio, el aburrimiento y la necesidad de estímulos constantes en un entorno cada vez más digital.

La psicóloga y socióloga Sherry Turkle explica que los dispositivos móviles suelen funcionar como una “muleta emocional”. En otras palabras, muchas personas recurren a ellos para evitar momentos incómodos, como pausas en la conversación o instantes de inactividad.



Foto: Freepik

Cuando aparece el silencio, el cerebro busca rápidamente algo que lo estimule, y el celular ofrece una solución inmediata. Esta reacción, repetida con frecuencia, puede convertir el uso del teléfono en un hábito difícil de romper.

Desde la neurociencia, la experta Susan Greenfield advierte que el uso constante de pantallas está moldeando la forma en que funciona el cerebro. La exposición continua a estímulos digitales puede generar cambios en la atención y en la capacidad de estar en calma.

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Esto se traduce en una menor tolerancia a los momentos sin actividad y en la necesidad de estar permanentemente ocupado, incluso durante actividades que antes eran espacios de descanso, como comer.



¿Qué pasa cuando come con el celular?

No solo la mente se ve impactada. Diversos estudios han demostrado que usar el celular durante las comidas altera la experiencia física de alimentarse. Al dividir la atención, se pierde la conexión con las señales del cuerpo y con el acto mismo de comer.

Entre los efectos más frecuentes se encuentran:



Comer más rápido y sin prestar atención

Mayor ingesta de aire, lo que puede causar hinchazón

Dificultad para reconocer cuándo se está satisfecho

Menor disfrute de los alimentos

Además, algunas investigaciones sugieren que esta práctica puede aumentar el estrés, en lugar de ofrecer un momento de pausa.



¿Qué dice sobre su personalidad?

Desde el enfoque psicológico, comer mientras se mira el celular puede estar asociado a distintas dinámas internas que se refuerzan con el tiempo. Más que una acción aislada, suele ser parte de patrones de comportamiento más amplios.

Entre las interpretaciones más comunes están la dificultad para conectar con el presente, la necesidad constante de estímulos externos y la tendencia a evitar el silencio o la incomodidad emocional.

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En ese contexto, los especialistas recomiendan recuperar espacios libres de pantallas, especialmente durante las comidas. Prestar atención a lo que se come no solo mejora la digestión, sino que también favorece el bienestar mental.