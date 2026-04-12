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Blu Radio  / Sociedad  / Qué significa que una persona solo vista de color negro, según la psicología

Qué significa que una persona solo vista de color negro, según la psicología

La elección del color en la ropa puede reflejar diferentes aspectos de su personalidad que no conocía, según expertos.

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