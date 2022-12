“Quiero que mi papá Diomedes Díaz descanse en paz”: Martín Elías

asesinado.

Sin embargo, manifestó que esperará los resultados de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General y que lo único que espero es que mi papá descanse en paz.

En otras noticias:

-Un policía mató a Esteban Sánchez Pérez, auxiliar, en el municipio de San José al sur del departamento de Caquetá, cuando desinstalaban las luces de Navidad y al uniformado se le accionó su arma de dotación.

-Doble accidente de tránsito involucra al periodista Juan Carlos Umoa Sánchez, de la emisora Arauca Estéreo que había chocado un vehículo, intentó hui y arrollando a una mujer y su hija. El hombre se negó a practicarse la prueba de alcoholemia por lo que recibió una multa de $14 millones.

-El ex presidente Álvaro Uribe propinó una nueva arremetida contra el presidente Juan Manuel Santos asegurando que no están dadas las garantías para las elecciones presidenciales y de Congreso que se realizarán este año. El ex presidente Uribe asegura que no hay seguridad para los candidatos del Centro Democrático y que el jefe de Estado busca garantizar su reelección con auxilios parlamentarios.

-La Asamblea Nacional de Venezuela instaló este domingo su período anual de sesiones con la reelección de Diosdado Cabello, una de las figuras más influyentes del chavismo, como su presidente por tercer año consecutivo.

-El presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Joseph Blatter, afirmó en una entrevista en la prensa suiza que Brasil ha acumulado retrasos en los preparativos del Mundial-2014 porque comenzó "demasiado tarde" los trabajos de puesta a punto.

-140 millones de estadounidenses afrontan temperaturas bajo cero en medio del temporal que azota al noreste de los Estados Unidos que vive este domingo una de las jornadas más frías de las últimas décadas a causa de la entrada de un frente polar ártico.

-Atentos a las honras fúnebres del jugador de futbol Eusebio. Bufandas, mensajes, flores y banderas con los colores del Benfica cubren este domingo la estatua de bronce de la legendaria “Pantera Negra, delante del estadio Da Luz de Lisboa, lugar elegido por los hinchas para homenajear al ídolo recién fallecido.