Recomendaciones para lograr una buena relación con los padrastros

Luego de separarse, los miembros de la pareja pueden volver a comenzar una nueva relación, pero esto puede ser complicado si hay hijo, debido a la reacción de ellos ante la figura del padrastro o madrastra.



La doctora Liliana Nieto Castaño, psicóloga experta en crianza con disciplina, este concepto ha sido duramente atacado a través del cine y las películas, sin embargo, es posible que esta nueva figura ayude al desarrollo del pequeño.



“Puede ser un concepto que históricamente se ha visto representado por estas mujeres en Disney que no vienen a aportar nada bueno en la familia, esto no es así, los niños se pueden beneficiar mucho de adultos que los pueden guiar a ser adultos felices”. (Vea también: Cómo poner límites en la educación de los hijos, ¿son buenos los castigos? )



Una de las claves para poder ayudar a que la nueva relación entre padrastro o madrastra y niños funcione es el respeto y la inclusión en el nuevo modelo de vida que se avecina.



“Todos buscamos pertenecer, sentirse importante, todos están tratando de pertenecer a esta nueva familia, el truco es establecer relaciones de respeto y unas reglas claras que permitan una relación de sana convivencia”, aseguró Liliana.



“Involucrar a los niños, que entiendan y sepan que son importantes en este nuevo rol”, agregó.



Para Natalia Izquierdo, directora y fundadora de Centro Interamericano de Psicoterapia, muchas veces el afán y la falta de tiempo hacen que no todo sea color de rosa.



“Entran una nueva relación y a veces se espera que todo sea color de rosa y empiezan a tener obstáculos en el relacionamiento, hay que esperar y darse un tiempo para el nuevo relacionamiento”.



Izquierdo agregó que “hay cierta tendencia a la preferencia del hijo biológico”, por lo que hay que hacer un esfuerzo importante para entender la relación con los nuevos miembros de la pareja.



“Es de la manera cómo se hace, debemos tener un proceso de inmersión e inducción de esa persona (…) Debe haber un proceso previo de la persona que va a ser mi nueva pareja y del acercamiento, hay que crear esa relación de confianza con los hijos”, agregó Izquierdo.



“Hay que espera a sentirse bien, dele tiempo a que se conozcan, y acuerde tiempos, espacios y normas”, señaló Izquierdo.