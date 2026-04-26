"Dejarse cuidar por Dios": el mensaje dominical de Rafael de Brigard sobre la fe y la esperanza

En su reflexión dominical en Blu Radio, monseñor Rafael de Brigard invitó a los oyentes a iniciar el día desde la fe, recordando que, aun en la distancia, es posible construir una comunidad espiritual unida por la escucha y la palabra. El sacerdote destacó que la fe ofrece una certeza fundamental: la presencia constante de Dios en la vida de las personas, incluso en medio de momentos difíciles o de incertidumbre.

Durante su mensaje, el monseñor retomó el Salmo 22, “El Señor es mi pastor, nada me falta”, como una expresión profunda de confianza en Dios. A partir de este texto y del evangelio de San Juan, explicó la figura de Cristo como el buen pastor que guía, protege y acompaña a sus fieles. Subrayó que esta imagen no solo refleja cuidado, sino también una relación cercana en la que Dios conoce a cada persona por su nombre y camina delante de ella, señalando el camino correcto.

Asimismo, destacó el papel de quienes, en la vida cotidiana, ejercen labores de cuidado hacia otros. Desde familiares que atienden a sus seres queridos, hasta profesionales de la salud, educadores y servidores públicos, De Brigard resaltó que todos ellos reflejan, en alguna medida, ese rostro del buen pastor. En ese sentido, hizo un llamado a valorar y corresponder con respeto y gratitud a quienes dedican su vida al servicio de los demás.

Finalmente, el monseñor enfatizó que la fe cristiana implica “dejarse cuidar por Dios”, confiando en su guía y siguiendo sus enseñanzas. Recordó que, según la tradición, este camino inicia desde el bautismo, momento en el que se establece una relación permanente con lo divino. Concluyó señalando que, al reconocer la voz de Dios y seguirla, los creyentes pueden encontrar sentido, orientación y esperanza en medio de los desafíos de la vida cotidiana.