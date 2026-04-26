En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Donal Trump
Atentados Panamericana
Video atentado Cauca
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / "Dejarse cuidar por Dios": el mensaje dominical de Rafael de Brigard sobre la fe y la esperanza

"Dejarse cuidar por Dios": el mensaje dominical de Rafael de Brigard sobre la fe y la esperanza

Señaló que, al reconocer la voz de Dios y seguirla, los creyentes pueden encontrar sentido, orientación y esperanza en medio de los desafíos de la vida cotidiana.

Dios
Cómo darle gracias a Dios
Foto: ImgFX, referencia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de abr, 2026

En su reflexión dominical en Blu Radio, monseñor Rafael de Brigard invitó a los oyentes a iniciar el día desde la fe, recordando que, aun en la distancia, es posible construir una comunidad espiritual unida por la escucha y la palabra. El sacerdote destacó que la fe ofrece una certeza fundamental: la presencia constante de Dios en la vida de las personas, incluso en medio de momentos difíciles o de incertidumbre.

Durante su mensaje, el monseñor retomó el Salmo 22, “El Señor es mi pastor, nada me falta”, como una expresión profunda de confianza en Dios. A partir de este texto y del evangelio de San Juan, explicó la figura de Cristo como el buen pastor que guía, protege y acompaña a sus fieles. Subrayó que esta imagen no solo refleja cuidado, sino también una relación cercana en la que Dios conoce a cada persona por su nombre y camina delante de ella, señalando el camino correcto.

Lea también:

  1. Papa León XIV
    Papa León XIV
    Foto: AFP
    Mundo

    Papa León XIV recuerda tragedia de Chernóbil y pide responsabilidad en uso de energía nuclear

Asimismo, destacó el papel de quienes, en la vida cotidiana, ejercen labores de cuidado hacia otros. Desde familiares que atienden a sus seres queridos, hasta profesionales de la salud, educadores y servidores públicos, De Brigard resaltó que todos ellos reflejan, en alguna medida, ese rostro del buen pastor. En ese sentido, hizo un llamado a valorar y corresponder con respeto y gratitud a quienes dedican su vida al servicio de los demás.

Finalmente, el monseñor enfatizó que la fe cristiana implica “dejarse cuidar por Dios”, confiando en su guía y siguiendo sus enseñanzas. Recordó que, según la tradición, este camino inicia desde el bautismo, momento en el que se establece una relación permanente con lo divino. Concluyó señalando que, al reconocer la voz de Dios y seguirla, los creyentes pueden encontrar sentido, orientación y esperanza en medio de los desafíos de la vida cotidiana.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad