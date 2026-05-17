El pastor César Castellanos pide oración por Colombia ante profecías del Apocalipsis

El líder espiritual analizó el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, explicando la visión del apóstol Juan sobre un rollo sellado que contiene el destino y el juicio de las naciones. Ante la angustia de no hallar a nadie digno de abrirlo, emerge la figura de Jesucristo como el único capaz de asumir esa responsabilidad celestial.

"Jesús es el león de Judá, la raíz de David, porque proviene de esa línea genealógica", afirmó Castellanos, al precisar que el sacrificio en la cruz otorgó al Cordero la máxima autoridad para desatar los sellos que marcan el rumbo de la humanidad.

El análisis expuso cómo cada sello representa un juicio específico que afecta directamente la estabilidad de los países. El primer componente se manifiesta a través de un caballo blanco, símbolo de un falso líder que ofrece paz, pero esconde un espíritu adverso a los principios divinos.

Posteriormente, la violencia se desata con el caballo bermejo, seguida por el caballo negro, que representa el desabastecimiento severo de recursos esenciales para la población. "El tercer caballo habla de racionamiento: racionamiento de electricidad, agua y alimentos", advirtió el pastor, señalando que estas crisis culminan con la mortandad del cuarto jinete y la persecución espiritual del quinto.



Frente a este panorama, Castellanos enfatizó que los creyentes no deben mantenerse indiferentes, ya que los juicios afectan a toda la sociedad sin distinción de credos. Recordando una experiencia de intercesión familiar, el conferencista relató cómo transformó su preocupación en un clamor directo por el territorio nacional.

El mensaje concluyó con una invitación a una oración colectiva dirigida a resguardar al país mediante la fe, encomendando la protección institucional y social al cuidado divino.