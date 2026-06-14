La fidelidad como una decisión que transforma vidas: reflexión del pastor César Castellanos

En su reflexión dominical, el pastor César Castellanos destacó que la fidelidad no es un sentimiento pasajero, sino una decisión firme que define el destino de las personas. Basándose en la historia de Rut y Noemí, explicó cómo la fidelidad nace de un compromiso profundo con Dios y con aquellos a quienes amamos. La determinación de Rut de permanecer al lado de su suegra, aun en medio de la adversidad, se convierte en un ejemplo de lealtad, perseverancia y fe inquebrantable.

El mensaje también resaltó la importancia de las influencias que permitimos en nuestra vida. Según el pastor, las amistades, los libros, la música y los modelos que admiramos tienen un impacto directo en nuestro carácter y nuestras decisiones. Por ello, animó a los creyentes a rodearse de personas y enseñanzas que fortalezcan su fe, recordando que “la fidelidad es una determinación” y que “la influencia de nuestros amigos puede marcar nuestro destino”.

Finalmente, Castellanos enfatizó que la verdadera fidelidad se fortalece cuando se conoce y se confía plenamente en Dios. Así como Rut declaró a Noemí: “Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios”, los creyentes están llamados a permanecer firmes en su relación con el Señor, especialmente en los momentos difíciles.

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