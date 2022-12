Reparación de las víctimas de procesos de la Ley de Justicia y Paz

Esta semana en Encuentros Blu representantes de la Unidad para las Víctimas como Karen González y Stivens Parra, hablaron en esta ocasión sobre la Ley de Justicia y Paz y lo que se ha logrado desde su implementación 10 años atrás, el 25 de julio de 2005.

Juan Camilo Morales, director del Fondo de reparaciones, indicó que la Ley 975 del 2005, es “todo un modelo de justicia transicional que adoptó Colombia para poder facilitar la desmovilización de las Autodefensas y la reparación a las víctimas”.

“Este es un modelo histórico, único, que ha tenido importantes avances en materia de verdad, justicia y reparación”, añadió.

Sin embargo, aclaró que una de las cosas que más se critica de esta ley es el acceso a la misma por parte de las víctimas de grupos armados, pues “a las víctimas les ha implicado muchas dificultades. Las posibilidades de denunciar los casos no han sido fáciles, muchos de ellos están en lugares apartados del país y viajan trayectos para iniciar el proceso, que les asignen un abogado, etc. (..) Hay muchos casos en que excombatientes han contado los casos y las víctimas no se enteran, por la dificultad de comunicación en la zona rural”.

“A veces la tramitología es demorada y hay una serie de barreras propias de todo proceso judicial, pero podríamos decir que con el paso del tiempo y la persistencia de las víctimas, se ha logrado ver, poco a poco, una luz mediante las sentencias proferidas hasta hoy”.

El punto de vista de las víctimas lo aportó Wilmer Canoles, víctima de la violencia en Carmen de Bolívar. Él fue reclutado por el bloque Hermes Cárdenas de las AUC, en un acto que califica como “forzado”.

“Me llevaron a finales de 2004 cuando vivía en el corregimiento de Cucurulao en Antioquia. Me dijeron que iba a hacer algo diferente a cuando me vi en medio de personas armadas y acatando órdenes”.

Tras su desmovilización, confiesa que el proceso de adaptarse a una nueva vida no ha sido nada fácil. “Tuve miedo de que me catalogaran como víctimas”, indica, al tiempo que señala que el apoyo psicosocial recibido por parte de la Unidad para las víctimas ha sido crucial.

La conversación estuvo acompañada de la música de Alfredo Durán y Giovanny Moreno.

Escuche en este audio el programa completo de Encuentros Blu.