Resultado de las loterías de la Cruz Roja y del Huila del 18 de mayo

Este martes, 18 mayo, se realizaron los sorteos del las loterías de la Cruz Roja y del Huila.

Estos son los resultados con el respectivo número de serie:

Publicidad

Lotería de la Cruz Roja: 7876 serie: 247

serie: Lotería del Huila: 0716 serie: 064

Estos son los resultados del chance del 18 de mayo:

Dorada mañana: 6893

Dorado tarde: 1388

Culona: 7960

Astro Sol: 6829 Sagitario

Pijao de oro: 7260

Paisita día: 4149

Paisita noche: 3582

Chontico día: 9120

Chontico noche: 2132

Cafeterito tarde: 0159

Cafeterito noche: 8951

Sinuano día: 3713

Publicidad

Chash three día: 385

Chash three noche: 998

Play four día: 4539

Play four noche: 0601

Suman día: 4655

Caribeña día: 7652

Motilón tarde: 3085

Motilón noche: 4480

Publicidad

Fantástica día: 2136

Fantástica noche: 6950

Antioqueñita día: 6281

Antioqueñita tarde: 9447

Culona noche: 3974