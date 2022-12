¿Se debe decir “no más” al uso del plástico en el país? Expertos debaten

Pitillos, botellas, bolsas, empaques, cubiertos desechables y muchos más artículos de plástico que utilizan los colombianos terminan contaminando mares, ríos y manglares. Toda una tragedia ambiental.

Poner punto final a esta contaminación, aseguran los expertos, es responsabilidad de fabricantes, productores, consumidores y autoridades ambientales.

De acuerdo con cifras de Greenpeace Colombia, cada colombiano, en promedio, desecha 24 kilos de plástico anualmente y el 74 % de los envases terminan en rellenos sanitarios.

César Pachón, representante a la Cámara por Boyacá y vocero nacional de Dignidad Agropecuaria, denunció el pasado lunes 28 de enero, a través de su cuenta en Twitter, la “ridícula presentación” de algunos alimentos (sin cáscara y envueltos en plástico) en varios centros de abastos del país.

Que ridícula presentación de nuestros alimentos en los principales centros comerciales del país... ahora resulta que debemos remplazar la cáscara de los aguacates por plásticos que tardan mucho tiempo en degradarsen y contaminan el medio ambiente.



¡Hasta dónde tanta ignorancia! pic.twitter.com/6HATld7I58 — César Pachón (@CesarPachonAgro) January 28, 2019

Pachón, en diálogo con Mesa BLU, aseguró que está muy preocupado con este tema porque muchas personas no toman consciencia de la problemática del cambio climático y “no hay una política ambiental fuerte en Colombia”.

Por su parte, Carlos Alberto Robles, director de Alimentos y Bebidas del Invima, manifestó que es increíble y preocupante desde el punto de vista de salud pública.

“Un llamado que el Invima siempre hace es a la autorregulación y autocuidado del consumidor. En Colombia existe un reglamento específico sobre envases y empaques de alimentos. Los plásticos están autorizados, pero es el fabricante el responsable del uso adecuado de este tipo de elementos”, dijo.

Aseguró, en tono irónico, que no ve la lógica de poner unas mandarinas peladas en un envase de plástico, más allá de “que no se le dañen las uñas al consumidor” al pelar la fruta.

Robles manifestó que no existe ninguna exigencia por parte del Invima a utilizar plásticos para frutas y verduras: “no hay ningún requisito, entre otras cosas porque este tipo de productos, como son las frutas y las hortalizas, son alimentos frescos y su cualidad fundamental es que no han sufrido ningún tipo de transformación”.

“Desde el punto de vista sanitario y legal, no hay ninguna exigencia para que este tipo de productos estén expuestos a este tipo de empaques”, sentenció.

Quesos en hojas de bijao ahora también llevan plástico

Lina Valderrama, productora de quesos, mantequilla y yogurt de la marca Valpine lácteos, explicó la razón por la que ahora deben incluir un plástico en los quesos que se venden en hojas de bijao.

“Lo que dice el Invima es que la hoja no puede estar en contacto con el queso y la explicación es que la hoja fermenta el queso”, señaló en Mesa BLU.

Expresó, además, que en esta modalidad llevan aproximadamente dos años. “Antes lo hacíamos en la hoja normal”, sostuvo.

*Escuche la entrevista con Valderrama:

