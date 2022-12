¡Se destapó! Sebastián Yepes habló de su carrera, su divorcio y su nuevo amor

El cantautor manizalita Sebastián Yepes estuvo en Agenda en Tacones y habló de su carrera artística, que comenzó en la agrupación San Alejo.

El autor de canciones como Barman, Si aún te queda el amor, Yo no soy, entre otras, habló de su faceta como compositor. Yepes aseguró que es muy sensible y eso le ha ayudado a inspirarse.

“Soy hipersensible y desde que hice mis dos discos como solista, en los que mi proceso de composición fue muy personal, opté por soltar esa faceta y sentarme con chicos siempre a escribir”.

El cantante también se sometió al cuestionario picante de las ‘entaconadas’. Habló de su nuevo amor y toda la polémica suscitada tras su divorcio de ‘Tuti’ Vargas.

“Estuve con mis ex casi 5 años y todo fue para el aprendizaje. En medio de este proceso de separación me conocí con Alejandra y todo se volvió mediático. Todo lo he manejado con prudencia y con música, lo único que he hecho a raíz de estos picos polémicos ha sido sacarle canciones”.

Sebastián Yepes también reveló que el lugar más curioso en el que ha tenido sexo fue un estudio de grabación.

Escuche el audio completo de la entrevista



