Sigo amando a Colombia: Pilar Molano, víctima de ataque al Andino, rememora su caso

Entre los muchos atentados que han golpeado a Bogotá, en los últimos años hubo uno que de manera contundente golpeó a la sociedad civil cuando el 17 de junio de 2017 estalló un artefacto en un baño de mujeres en el centro comercial Andino, en el norte de la ciudad.

En ese ataque, adjudicado al grupo terrorista MRP, murieron tres mujeres y resultaron heridas nueve más. Una de ellas es Pilar Molano, quien en entrevista con Mesa BLU recordó el fatídico día en que perdió una de sus piernas.

De manera valiente, Pilar rememoró que aquel sábado llegó al centro comercial “Unos 20 minutos antes de que explotara la bomba. Dejo mi carro, subo feliz de la vida en escalera eléctrica y voy.

Me tomo unos 10 minutos en entrar al baño, lavarme los dientes, retocar mi maquillaje porque iba a encontrarme con una amiga para tomarme un café”.

“Estoy en el secador de manos para salir ya del baño cuando viene este cimbronazo tan impresionante, me levanta la bomba y me tira hacia la pared. Caigo sentada y ya me miro mi pierna, que fue donde más me concentré, y en ese mismo instante dije la cosa está mal. Yo me apoyaba en las manos y me movía de lado a lado, y al moverme la pierna no se movía conmigo. Estaba sentada, tirada en el baño”, relató.

En su narración, Pilar agrega que al momento de ver sus heridas encontró a su lado a otra mujer herida que en la parte baja de su espalda tenía un artefacto incrustado. “Le decía no cierre los ojos, ya nos vienen a rescatar. Se pasaban los minutos, los segundos y decía Dios mío nos vamos a desangrar y no nos van a recoger”.

Afortunadamente, cuenta, no perdió el sentido y varios bomberos llegaron hasta el sitio para socorrerla. “Me rescatan, me pasan a la ambulancia y deciden llevarle a la clínica del Country. Fue horroroso, fueron minutos que no se olvidan en toda la vida”, señaló.

Así mismo, Pilar opinó que “un hecho como estos no debe pasar”, pero tras su experiencia decidió que no podía quedarse en casa con su tristeza: “Estoy viva, no he perdido mi sentido del humor, sigo amando a Colombia y aquí estoy dándole la mejor cara a las personas (…) La vida continúa, desafortunadamente para los colombianos, la vida continúa”.

El policía en retiro Carlos Alberto Carvajal también estuvo en Mesa BLU para hablar sobre la época en la que estuvo secuestrado.

Carlos Alberto aseguró que acciones como la del atentado en Bogotá hace difícil que los colombianos crean en la voluntad del ELN, pero “se debería”.

Dijo que, si bien no ha perdonado a sus captores, prefiere que haya paz “para que no se vuelvan a repetir actos de barbarie”.