¿Son los colombianos realmente conscientes de la biodiversidad de nuestro país?

Brigitte LG Baptiste, directora del Instituto Alexander von Humboldt, que cumple 25 años de trabajo, habló en Mesa BLU con Vanessa de la Torre de la impresionante riqueza en biodiversidad de Colombia y la importancia de seguir conservándola y protegiéndola.



Baptiste explicó que el Instituto Alexander von Humboldt es un consorcio de entidades públicas y privadas, que ella calificó como “un invento muy chévere que se hizo en el año 1993 por ley”.



“Hacemos investigaciones, es nuestra tarea producir conocimientos sobre la biodiversidad colombiana para entregársela a todos”, sostuvo.



Contó que Colombia es el país más rico en plantas y animales del mundo y actualmente hay registradas unas 65 mil especies.

“Somos los primeros más ricos en aves, el segundo más rico en ranas, el segundo más rico en lagartos, el país más rico en orquídeas, 27 mil especies de plantas, tenemos las mismas aves que toda la Unión Europea”, añadió.



Para Baptiste esa es “la condición diferencial de nuestro país, la gente debería tener la referencia de que nuestro país absolutamente exuberante en términos de vida silvestre”.



En ese sentido, expresó que no somos del todo consientes de esa riqueza porque nunca no lo dijeron.



“Somos maleducados, no no lo contaron en el colegio, porque en la medida que vivimos en guerra 50 años, dejamos de preocuparnos de las cosas lindas, dejamos de recorrer nuestro país, y nos encerramos en ciudades. Hoy en día el 80 por ciento de los colombianos vivimos en ciudades”, afirmó.



Enumeró algunas de las zonas de nuestro territorio que mayor biodiversidad tienen. “Los sitios más calientes están en El Darién, todo el Pacífico, el norte del Chocó y la frontera con Panamá, todo el piedemonte amazónico, desde Nariño hasta Villavicencio, es de una riqueza incomparable”.



Finalmente, se refirió a las principales fuerzas detrás del deterioro ambiental en Colombia.



“Terrestre, son las vacas y la agricultura mal hecha, y en el agua, la minería ilegal es el factor reciente que está destruyendo nuestros ríos en el Pacifico, el oro realmente es una maldición. Y las ciudades, no tenemos plantas de tratamiento y estamos volcando nuestros residuos a los ríos”, señaló.



