Tatán Mejía y Maleja Restrepo revelaron su secreto para una relación perfecta

Tatán Mejía y Maleja Restrepo estuvieron en Agenda en Tacones hablando sobre su relación, su familia y el nuevo proyecto en el que trabajan juntos, Mamá al volante.

Con nueve años de casados, la famosa pareja reveló que el secreto de su relación y de saber llevar las dificultades está en la comunicación.

“He aprendido a comunicarme y a decir las cosas en el momento en que lo siento, eso es vital y entender que él no me lee la mente. Estamos en una relación, somos dos y hay que saber escuchar al otro”, indicó Maleja Restrepo.

Por su parte, Mejía indicó que gracias a su profesión ha aprendido a dejar atrás los problemas y vivir el día a día.

“Soy un atleta extremo y aprendí que en mi vida en cualquier momento puede pasar cualquier cosa y sentía que perdía mucho tiempo discutiendo por una cosa, no hay que alargar las discusiones”, dijo.

Además, revelaron que muchos de sus seguidores, en su mayoría mujeres, les escriben para pedirles consejos sobre cómo manejar los celos.

Hablaron sobre Mamá al volante, una película que juntos protagonizan y que será lanzada en el mes de mayo.

“A nosotros nos llaman para hacer el casting, no pensé que fuéramos los indicados, pero el director nos dijo que con nosotros quería romper el estereotipo de la típica familia colombiana”, contó Tatán.

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio: