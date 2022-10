Taxista roció un líquido desconocido en la cara a una enfermera en Cartagena

“Sentía rabia, tristeza y decepción, porque obviamente nosotros somos quienes estamos dando la cara en este momento, y esperamos por lo menos el apoyo de toda la sociedad”, así aseguró sentirse una enfermera de la Fundación Centro Colombiano de Epilepsia-FIRE, en Cartagena, que fue atacada por un taxista que le roció un extraño líquido en su cara mientras ella caminaba hacia su lugar trabajo.

La profesional de la salud, que prefiere mantener su nombre bajo reserva, relató que tras caminar por casi 15 minutos para llegar a este centro especialista en donde trabaja desde hace 5 años, fue víctima de esta repudiable agresión.

Publicidad

“Yo salí a buscar transporte, y como acá en Cartagena después de 5:00 de la tarde no encontramos transporte fácilmente, empecé a caminar. De pronto siento que un taxi baja la velocidad y cuando esto pasa siento inmediatamente un líquido en mi rostro, no sé exactamente qué fue lo que me echó porque yo corrí fue a tratar quitarme el líquido”, dijo la joven que ante la conmoción del momento no logró identificar las placas ni el rostro del taxista agresor.

Lea también: Capturan 13 venezolanos por atacar a piedra y botellas a policías en Cartagena

“Al momento de levantar la cabeza yo me sentí un poco mareada, no sé, veía doble y lo mucho que pude ver fue unos taxis, pero no identifiqué exactamente cuál fue. En ese momento lo que hice fue buscar dónde lavarme la cara, pero las casas estaban completamente cerradas, solo encontré un señor en una moto que me trasladó al FIRE”, describió la enfermera de 30 años.

La profesional de la salud contó, además, que cuando llegó a su lugar de trabajo logró retirarse por completo este líquido de la cara, que afortunadamente solo le causó un pequeño sarpullido.

Publicidad

“Me ardían los ojos y luego tuve un pequeño sarpullido en la cara, que al rato se me fue desapareciendo”.

Esta enfermera cartagenera, igual que otros profesionales de la salud que son agredidos en medio de la pandemia del COVID-19, atribuye estos hechos a la “ignorancia” y a la “falta de solidaridad” con quienes día a día arriesgan su vida para ganarle la batalla al coronavirus.

Publicidad

Ana Carolina Merlano, coordinadora médica de la Fundación Centro Colombiano de Epilepsia-FIRE, aseguró que una vez se conoció este caso se le brindó apoyo y atención a la enfermera agredida.

“Necesitamos el apoyo de la comunidad, no necesitamos este tipo de agresiones. De nosotros depende que todos salgamos adelante en esta pandemia, y muchos de nosotros estamos poniendo hasta nuestra vida en riesgo para que esto sea posible”, señaló la especialista.

Mientras se identifica al agresor de esta joven enfermera, ella sigue saliendo todos los días a cumplir con su labor de salvar vidas.

“Sí hay temor, pero no nos podemos dejar vencer”, concluyó.