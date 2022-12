"Terminator Génesis", lista para el asalto

Las nuevas entregas de "Terminator", "Mission Impossible" o "Fantastic Four" inundarán de acción y nostalgia los cines este verano, en el que Hollywood vuelve a echar mano de las franquicias para reventar la taquilla. Los dinosaurios de "Jurassic World" abren la veda este fin de semana.

Veintidós años después de que Steven Spielberg revolucionara la imaginación de toda una generación con "Jurassic Park", el actor Chris Pratt -candidato a ser el nuevo Indiana Jones- asume el reto de la renovación en esta secuela pilotada por Colin Trevorrow y que ha contado con Spielberg como productor ejecutivo.

Lo que promete, entretenimiento puro, al igual que Arnold Schwarzenegger en el regreso de "Terminator". Alan Taylor ("Thor 2") toma el relevo de James Cameron al frente de esta nueva entrega de la saga, concebida como el comienzo de una nueva trilogía.

"Terminator Genesis" ignora las dos últimas secuelas y enlaza directamente con la segunda, la última que dirigió Cameron. Junto a Schwarzenegger como temible robot se estrenará Emilia Clarke en el papel de Sarah Connor, Jason Clarke como el líder de la resistencia humana John Connor y Jai Coourtney como el sargento Kyle Reese.

Inagotables parecen también los réditos de "Mission Impossible", que en su quinta entrega, "Rogue Nation", volverá a poner a prueba a un ya talludito Tom Cruise, que tendrá que atravesar muros de hormigón, resistir miles de litros de agua a presión, esquivar disparos y puñetazos o huir en desenfrenadas carreras de coche y moto.

En el capítulo de los superhéroes la más esperada es "Fantastic Four" que se propone renovar el tono para una nueva saga tras el fracaso de las entregas previas.

Kate Mara (Mujer invisible), Michael B. Jordan (Antorcha Humana), Miles Teller (Mr Fantastic) y Jamie Bell (La Cosa) darán vida a los héroes disfuncionales de Marvel, cuatro jóvenes que tras teletransportarse a un universo paralelo deberán aprender a usar sus nuevos poderes para combatir a un enemigo conocido.

La otra es "Ant Man", que por fin verá la luz con Paul Rudd en la piel del Hombre Hormiga y Michael Douglas como su mentor.

A la vuelta de la esquina está el estreno de "San Andreas" -que ya ha debutado en Estados Unidos-, cine de catástrofes -otro clásico estival- para un imbatible Dwayne Johnson que decide viajar a San Francisco para salvar a su hija tras un terremoto de gran magnitud.

Pero si hay un género que se lleva la palma este verano es el de espías. "Child 44" vuelve a reunir a Tom Hardy y Noomi Rapace, después de "The Drop", para trasladar a la gran pantalla el 'best seller' de Tom Rob Smith, un "thriller" ambientado en la Rusia estalinista producido por Ridley Scott.

Más ligera será "The Man From U.N.C.L.E.", adaptación dirigida por Guy Ritchie de la serie de los 60 del mismo título, una trama ambientada en la Guerra Fría donde el último Supermán, Henry Cavill, es un agente de la CIA y Armie Hammer uno del KGB, unidos en una misión conjunta.

Melissa Mccarthy confirma su estatus de nueva reina de la comedia en "Spy", una vuelta de tuerca al género en la que interpreta a una analista de la CIA que, cansada de la vida de oficina, se ofrece a infiltrarse en el entorno de un peligroso traficante de armas, junto a Jason Statham y Jude Law.

Por supuesto no faltarán grandes estrenos pensados para toda la familia, como "Inside Out", la última producción de Pixar que sedujo completamente a la crítica en el pasado Festival de Cannes, de la mano de Pete Docter ("Up", "Monsters, Inc."), o "The Minions", el esperado "spin-off" de "Despicable Me".

Completan la oferta "Ted 2", secuela de la irreverente comedia de Seth Mcfarlane que vuelve a contar con Mark Whalberg, mientras que Amanda Seyfried toma el relevo de Mila Kunis. Y "Pixels", una comedia fantástica con Adam Sandler y Peter Dinklage que imagina un ataque alienígena a la Tierra a través de personajes de videojuegos.

Septiembre aún se reservará algunas bazas importantes como "Everest". Jake Gyllenhaal y Josh Brolin recrearán el calvario de un grupo de montañeros sorprendidos por una tormenta de nieve en su ascenso a la cumbre más alta del mundo en 1996.

Y comedias como "Aloha", ambientada en Hawaii, con Bradley Cooper, Rachel McAdams y Emma Stone, dirigidos por Cameron Crowe ("Jerry Maguire").

El cine español traerá algunos estrenos muy esperados, como lo nuevo de Julio Medem, "Ma ma", su primera colaboración con Penélope Cruz, y "Un día perfecto", primera producción internacional de Fernando León de Aranoa, con Benicio del Toro y Olga Kurylenko.

El regreso de Juanma Bajo Ulloa con "Rey Gitano", "Aprendiendo a conducir", de Isabel Coixet, una de zombies, "Extinction", protagonizada por Matthew Fox, o la nueva producción animada del creador de Tadeo Jones, "Atrapa la bandera" aliviarán también en los cines los calores del verano.

EFE