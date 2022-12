The smiling Lombana', la historia del creador del monumento a Los zapatos viejos

Daniela Abad, la directora de 'The Smiling Lombana’, el documental que narra la historia de Tito, el creador del monumento de los Zapatos Viejos de Cartagena, contó en Mañanas BLU las razones por las cuales decidió contar la historia de su abuelo.

Publicidad

“Mi abuelo fue un artista y me empiezo a enterar de sus historias y a lo largo de la investigación me entero que tuvo un juicio en Estados Unidos y allá le decían así: Smiling Lombana. Me pareció bonito dejar el título en inglés”, dijo.

Añadió que la película narra la historia de un hombre de orígenes humildes que comienza a ascender gracias a sus habilidades y que, posteriormente, cambia el rumbo de su vida.

Publicidad

“Era un muy atractivo, muy atlético, muy sonriente. (…) Él era de Cartagena y la clase alta de la ciudad se dio cuenta de sus habilidades y lo apadrinó”, dijo.

Publicidad

Más detalles en el siguiente audio:

Publicidad