Tras lío por pagos a Sayco, el Jamming Festival sigue en pie

Hay buenas noticias para los amantes del reggae, el ska y la música alternativa que se fusionarán en la octava edición del Jamming Festival, el próximo 16 de febrero en Ricaurte, Cundinamarca.

La compañía Sayco confirmó que este jueves, en horas de la mañana, varias de sus directivas se reunieron con el representante del festival para concertar el pago de

los derechos de autor de las obras que tocarán los artistas en el evento, con lo que se garantizará la realización de los conciertos.

Le puede interesar: El reggae está a un paso de convertirse en Patrimonio de la Humanidad

Publicidad

“Sayco procedió a solicitar a la Dirección Nacional de Derechos de Autor el levantamiento de la medida cautelar emitida lo que permitirá que el Jamming Festival 2019 se lleve a cabo sin inconveniente alguno y bajo el marco legal vigente”, dijo la compañía.

Este año, el Jamming Festival contará con la participación de Café Tacvba, Dread Mar I, Todos tus Muertos, Third World, The Skatalites, Protoje, Ras Jahonnan, Panteón Rococó, Molotov, Method Man and Redman, Matisyahu, Lil Silvio y El Vega, Inner Circle, Hey Swagga soundsystem, Donkirap, Dj Dever, Cypress Hill, Chronixx, y Alborosie.