“Tuve cuatro infartos y perdí el 60% de mi corazón” Gorda Fabiola

Ante el nuevo proyecto cinematográfico que estrena junto a su esposo “Polilla”, la Gorda Fabiola, se sentó en Mesa BLU junto a Vanessa de la Torre para hablar sobre sus problemas de salud y el amor profundo que tiene por su profesión y su familia.

Publicidad

Hace un tiempo toda Colombia se solidarizó con la humorista ante la grave situación de salud que atravesaba y que por poco la lleva a la muerte “Yo ya no tenía fuerzas para vivir, pero no quería dejar sola a mi familia” afirmó Fabiola.

Pero no todo han sido tristeza, también ha habido espacio para el amor; su relación junto al también humorista “Polilla” es bien conocido en la farándula colombiana.

Publicidad

´La Gorda´ cuenta que conoció a su actual esposo cuando él tenía 27 años y empezaba su carrera en el programa ´Sábados Felices´, cuenta que al inició le era indiferente, pero que poco a poco se le fue metiendo en el corazón y en la vida.

Publicidad

“Un día me pidió permiso para hacer chistes sobre mí y yo le dije que no había problema, poco a poco nos fuimos empezando a hablar, hasta que un día lo acerque a un logar de Bogotá en mi carro y al bajarse me robo un beso en la boca” contó.