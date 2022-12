“Vengo cargando 'El mundo de afuera' desde hace 40 años”: Jorge Franco

en un secuestro que conmocionó a Medellín en 1971, dijo que viene “cargando esa historia desde hace 40 años porque la novela es el reflejo de una época de cambios para la capital de Antioquia.

“Vengo cargando esa historia desde que tenía 9 años – nació en 1962. Yo creo que por eso me salió de una manera muy natural. Con todas las dificultades que es encontrar el tono, la forma y la estructura de una historia, me la gocé mucho a la escritura”, confesó el novelista en Mesa Blu.

Agregó que aunque es “muy desmemoriado” se documentó muy bien sobre los hechos ocurridos en la época y que hubo un elemento que fue fundamental y fue la música”.

“La música fue fundamental para volver a la época. A veces me ponía a buscar una canción que me servía para la historia y me quedaba toda la tarde oyendo música de los años 60. Volver a recuperar la moda fue maravilloso”, indicó.

El mundo de afuera incorpora técnicas cinematográficas como el flashback y la narración paralela, y "bebe de fuentes como el cuento folclórico o la crónica de sucesos", según el dossier dado por Alfaguara.

El libro está basado en un hecho real, aunque el autor se ha tomado "todo tipo de licencias" para recrear la historia que narra en él, "muy cercana" a la infancia de Franco y a su propia vida, porque el don Diego que es secuestrado en la ficción fue un personaje real, pariente de la familia política del escritor.

En el Medellín de 1971 "hubo un secuestro y, posteriormente, un crimen, pero lo que solo forma parte de la ficción son los hechos que condujeron a la muerte de don Diego", comenta el autor.

Al campo de la ficción pertenece la relación de don Diego con su secuestrador porque "parece que no hubo supervivientes del 'bando malo'", dijo el novelista colombiano, que vive en Bogotá desde hace más de veinte años.

Nacido en 1962, Franco hizo estudios de literatura en la Universidad Javeriana y de cine en The London International Film School.

Es autor de novelas como Rosario Tijeras (Premio Internacional de Novela Hammett 2000), traducida a más de 15 idiomas y llevada al cine y a la televisión, y de Paraíso Travel, cuya adaptación cinematográfica se convirtió en una de las películas más taquilleras del cine colombiano.

Con EFE.