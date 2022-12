Viajeros prefieren el Túnel de Oriente para ir al aeropuerto de Rionegro

A las 4:30 de la mañana inició la operación del Túnel de Oriente, en su primer día de operación y son muchos los que no se quedaron con las ganas de estrenar el nuevo gigante antioqueño.

La empresa de colectivos que van de Medellín al aeropuerto empezó a ofrecer las dos alternativas, por la vía las Palmas o por el túnel. Sin embargo, todos están eligiendo pasar por el proyecto pagando 1.000 pesos más.

Publicidad

“Me voy por el túnel para conocer y pues es una vía más rápida y ya que estamos de afán llegamos ligero para el vuelo. No me importa pagar más porque es un viaje más eficiente y no es mucha la diferencia”, dijo Andrés González, uno de los usuarios de taxi.

Al recorrer todo el proyecto fueron 25 minutos entre la Glorieta de San Diego y el aeropuerto. Veinte minutos desde la boca del túnel en el sector de Baltimore.

Le puede interesar: Túnel de Oriente opera en todas sus direcciones

“Es un túnel que hay que usar por economía en combustible y por ahorrar tiempo. Es una obra muy linda y muy bien hecha. Atravesar las montañas da sensación de miedo, pero al verlo da seguridad”, dijo José Vásquez, conductor.

Publicidad

Al finalizar el recorrido en el aeropuerto José María Córdova fueron muchos los viajeros y turistas que quedaron sorprendidos con la reducción de tiempo en el trayecto. Disfrutaron el viaje con la panorámica que se ve desde el viaducto entre los dos túneles.

“Me parece fantástico la verdad porque es mucho más rápido, no tienes que dar toda la vuelta a la montaña y si vas con el tiempo justo para tomar el vuelo, pues uno va más tranquilo”, aseguró Montse Esplugues, ciudadana española que estaba de turismo en Medellín.

Publicidad

Durante el primer mes, el horario de operación del túnel de oriente será entre las 4:30 de la mañana y 9:00 de la noche.