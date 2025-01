Video: reconocida periodista se enteró que su papá había muerto en pleno noticiero en vivo

Un momento desolador y sin precedentes se vivió en la televisión peruana cuando Milagros Leiva, destacada periodista y presentadora, recibió en plena transmisión en vivo la noticia del fallecimiento de su padre. Este desgarrador episodio ocurrió durante la emisión de su programa en Willax Televisión, dejando conmocionados tanto a la audiencia como a los usuarios en redes sociales.

Leiva, conocida por su profesionalismo y temple frente a las cámaras, afrontó un duro golpe personal en directo. Mientras dirigía una entrevista en vivo, la periodista tuvo que interrumpir el debate debido a la devastadora noticia. Con la voz entrecortada y visiblemente afectada, se disculpó con su invitada y con la audiencia antes de abandonar el programa.

“Doctora, un segundo Rolo, le tengo que pedir mil disculpas. Le ruego que me perdone, no lo he escuchado. Y bueno, es que Rolo, lo voy a decir porque además la audiencia me quiere mucho”, expresó con evidente dolor. Posteriormente, agregó: “A partir de este momento Kike Montenegro queda a cargo. Tengo que decirlo, mi papá ha muerto. Y tengo que irme del programa. Lo siento mucho. Por favor, cuida mi lado”.

Así fue el desgarrador momento:

Milagros Leiva se entera en vivo del fallecimiento de su padre.

"Mi papá ha muerto, tengo que irme del programa"



El emotivo momento quedó registrado en video y pronto se viralizó en plataformas como X y Facebook, donde miles de usuarios compartieron su reacción y manifestaron su solidaridad con la periodista. Los televidentes y seguidores destacaron la valentía de Leiva al enfrentar una situación tan difícil en vivo y expresar su dolor ante el público.