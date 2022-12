¡Vivimos con miedo! La mitad de los colombianos se sienten inseguros en las calles

La mitad de los colombianos se siente inseguro en la ciudad en la que vive, de acuerdo con las estadísticas de seguridad y convivencia del Dane.

No deje de leer: Inseguridad en Bogotá: de 'rompevidrios' a ladrones en moto

Publicidad

La principal razón detrás de esta percepción es la presencia de delincuencia común, seguida por la información que circula en medios de comunicación y en la calle o la poca presencia de la fuerza pública. Menos del 10% de la población urbana teme por la presencia de guerrilla o de los GAO.

La gran mayoría de los colombianos se siente seguro en su propio barrio, pero se siente inseguro en la vía pública y en el transporte público, estas cifras superan incluso el temor a los puentes peatonales o los cajeros en vía pública.

La percepción está por encima de los delitos y pocos acuden a las autoridades.

En 2018, el 15.6% de los colombianos fue víctima de hurtos, riñas o extorsiones y la mayoría de los hechos se concentraron en las grandes ciudades.

Publicidad

2.8 millones de personas fueron víctimas de robo, la mayoría a través de la modalidad de atraco o cosquilleo.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

Por su parte el hurto a vehículos afectó al 10% de las ciudades y la modalidad más frecuente fue 'dar papaya'. Esto porque la mayoría de los casos correspondieron a robos de partes o piezas del vehículo.

A pesar del número de robos, la mayor parte de los colombianos no denuncia. Solo el 28.7% acude a las autoridades y la mayoría cree que no es necesario acudir a la justicia o que las autoridades no hacen nada.