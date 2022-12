Yo vivo, soy y tengo lo que tengo, exclusivamente por la gente: Julio Iglesias

En entrevista con En BLU Jeans, el cantante español Julio Iglesias habló de su recuperación y su reciente trabajo discográfico dedicado al país azteca llamado ‘México - Julio Iglesias’, el cual estará a la venta a partir del 18 de septiembre.

Publicidad

Iglesias dijo que el nuevo álbum contiene 12 temas de sabor mexicano que rinden tributo a los memorables compositores de ese país.

“Han pasado 12 años pero no sin grabar, he estado grabando pero en varios idiomas menos en español (…) ‘México’ es un poco de la música tradicional mexicana, he hecho el álbum que me gusta”, manifestó.

Publicidad

En cuanto a la nueva ola musical manifestó que casi no escucha música, a excepción de sus hijos Julio y Enrique, y algunos artistas como Ricky Martín y Carlos Vives.

Publicidad

Agregó que continuará con su gira mundial por varios pases de Europa y en Nueva York para luego tomarse un descanso de 20 días.

Iglesias también habló de las nuevas tecnologías y aseguró que no es cercano a las redes sociales debido a que no sabe entrar a Internet. “Tengo una edad de aprender a vivir pero no aprender del Internet”.

Publicidad

Por otro lado, se refirió a su exitosa carrera y manifestó que sigue estando con los pies en la tierra. “Yo vivo, soy y tengo todo lo que tengo solo y exclusivamente por la gente (…) eso me da la gran fuerza de saber que vivo en la tierra”.