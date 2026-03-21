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Blu Radio  / Tecnología  / Advierten que debería apagar su celular 5 minutos diarios: esto dicen los expertos

Advierten que debería apagar su celular 5 minutos diarios: esto dicen los expertos

El funcionamiento constante del teléfono puede ser una puerta abierta a otras amenazas que vulneran su seguridad.

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