Advierten que debería apagar su celular 5 minutos diarios: esto dicen los expertos

La llegada de los celulares se ha transformado en una herramienta indispensable para las personas, y es que muchos han encontrado en él la manera de trabajar, estudiar e incluso de manejar la plata; ante ello, expertos en tecnología brindan una recomendación poco común.

Según estos, es beneficioso apagar el teléfono unos minutos al día; no es por moda, sino que es una práctica que podría ayudar tanto al rendimiento del dispositivo como a su seguridad.

Los especialistas en ciberseguridad advierten que los teléfonos permanecen encendidos por días, incluso por semanas sin reiniciarse, lo que lleva a que varios procesos se ejecuten en segundo plano. Con el tiempo, esto no solo puede hacer más lento el equipo, sino que además puede facilitar la permanencia de programas maliciosos que funcionan sin que el usuario lo note.



Se debe apagar el celular 5 minutos: esto dicen

Según expertos en ciberseguridad, apagar o reiniciar el celular al menos cinco minutos cada día es beneficioso. Esta práctica es incluso recomendada por figuras internacionales como Anthony Albanese, primer ministro de Australia, quien destacó esta medida como un hábito básico en seguridad digital.

Y es que al reiniciar el dispositivo se cierran automáticamente procesos activos, lo que permitiría al sistema arrancar desde cero. Esto puede interrumpir la actividad de software no autorizado que depende de una ejecución continua para mantenerse activo. Ante ello, estos los beneficias que destacan:



Mejora el rendimiento del dispositivo

Cierra procesos innecesarios en segundo plano

Reduce el riesgo de programas maliciosos

Refuerza la seguridad de la información personal

Aunque parece una acción menor, puede marcar diferencia en el uso diario del celular.



Señales clave que le indican que ya debe cambiar su celular. Fotos: creadas con Meta AI.

Por qué apagar el celular mejora la seguridad

El funcionamiento constante del teléfono puede ser una puerta abierta a otras amenazas. Aplicaciones, conexiones y procesos quedan activos, incluso cuando no se están utilizando, lo que permite la exposición a posibles ataques.

Organismos como la National Security Agency han señalado que reiniciar los dispositivos de forma periódica hace parte de las buenas prácticas de seguridad digital. Esto se debe a que algunos programas maliciosos pierden continuidad cuando el sistema se apaga.

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Además, el uso de funciones como Bluetooth también puede representar un riesgo si se mantiene activo todo el tiempo, especialmente en espacios públicos donde otros dispositivos podrían intentar conectarse sin autorización.



Hábitos para proteger la información del celular

Más allá de apagar el celular, los expertos señalan que la seguridad digital depende de varias acciones cotidianas. El celular, por ejemplo, almacena datos personales, financieros y laborales, por lo que cualquier descuido puede traer consecuencias.

Por eso, recomiendan complementar este hábito con medidas básicas que fortalecen la protección del dispositivo:

