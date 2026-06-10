Ahora podrá utilizar dos cuentas de WhatsApp en un mismo iPhone: no necesitará dos celulares

Los usuarios de iPhone ya no tendrán que cargar dos celulares para separar sus conversaciones personales y laborales. WhatsApp comenzó a ampliar el acceso a una función que permite utilizar dos cuentas diferentes dentro de una misma aplicación y en un solo dispositivo.

La novedad llega después de que Meta implementara esta herramienta inicialmente en WhatsApp Business y posteriormente en dispositivos Android. Ahora, la compañía extiende su disponibilidad para más usuarios de iOS a nivel global, facilitando la gestión de múltiples perfiles sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales o recurrir a un segundo teléfono.

La actualización representa una solución esperada por quienes utilizan distintos números para trabajo, negocios o asuntos personales y buscaban mantener sus conversaciones organizadas en un solo lugar.

Por esto puede tener dos WhatsApp en un solo iPhone

La nueva función permite iniciar sesión con dos números distintos desde la misma aplicación de WhatsApp.

De esta manera, cada cuenta conserva su propia configuración, historial de conversaciones y preferencias de uso, lo que facilita administrar diferentes espacios de comunicación sin mezclar información.

Entre las características que ofrece esta herramienta se encuentran:



Gestión independiente de conversaciones.

Notificaciones diferenciadas para cada cuenta.

Configuraciones de privacidad separadas.

Perfiles individuales.

Administración independiente del almacenamiento.

La medida busca responder a una necesidad cada vez más común entre usuarios que manejan múltiples líneas telefónicas para diferentes actividades.

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WhatsApp y Meta AI Freepik

Esto debe hacer para tener dos WhastApp en iPhone

El proceso para activar esta función es sencillo y se realiza directamente desde los ajustes de la aplicación.

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Los pasos son los siguientes:



Ingresar a Configuración.

Seleccionar la opción “Añadir cuenta”.

Registrar el segundo número telefónico.

También es posible escanear un código QR para vincular una cuenta abierta en otro dispositivo.

Una vez completado el proceso, ambas cuentas quedarán disponibles dentro de la misma aplicación.

La función elimina la necesidad de descargar aplicaciones paralelas o utilizar versiones empresariales para mantener dos perfiles activos.

Una vez registradas las dos cuentas, los usuarios podrán alternar entre una y otra

WhatsApp también incorporó mecanismos rápidos para cambiar de perfil sin cerrar sesión.

Los usuarios podrán:



Ingresar a la sección “Cuenta”.

Seleccionar la opción “Cambiar de cuenta”.

Mantener presionada la pestaña “Tú” para alternar entre perfiles de forma más rápida.

La actualización forma parte de la estrategia de Meta para simplificar la experiencia de uso de la plataforma y adaptarse a las nuevas necesidades de comunicación.

Con esta función, los usuarios de iPhone podrán mantener separadas sus conversaciones laborales y personales desde un solo dispositivo, una alternativa que hasta ahora estaba limitada para muchos usuarios del ecosistema de Apple.