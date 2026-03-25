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Blu Radio  / Tecnología  / AirDrop de Apple ya funciona en Samsung: así se puede conectar con iPhone

AirDrop de Apple ya funciona en Samsung: así se puede conectar con iPhone

Usuarios de Samsung Galaxy S26 ya pueden compartir archivos con iPhone sin apps externas, una integración que mejora la conexión entre Android y Apple.

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