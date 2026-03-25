AirDrop de Apple ya funciona en Samsung: así se puede conectar con iPhone

Durante años, Apple ha mantenido un control exclusivo al compartir archivos entre sus equipos, pero cuando se trata de hacerlo con Android ha sido complicado, una barrera que ha obligado a usar aplicaciones externas o métodos poco prácticos. Sin embargo, ese problema podría desaparecer gracias a una nueva integración que revolucionaría el entorno digital.

Resulta que ahora los usuarios de Samsung de la serie Galaxy S26 podrán compartir fotos, videos y documentos a iPhone, iPad y Mac sin necesidad de intermediarios. El secreto está en la conectividad entre Quick Share, sistema de Samsung, y el protocolo de AirDrop de Apple, lo que facilita la transferencia, haciéndola más directa y rápida entre ambos ecosistemas.



AirDrop de Apple ya funciona en Samsung

La novedad llegó con el anuncio de los nuevos Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, que incluyen una opción específica en su configuración para compartir archivos con dispositivos Apple. La función pone fin a uno de los principales dolores de cabeza que enfrentan los usuarios Android.



Permite enviar fotos, videos y documentos sin aplicaciones externas

Funciona entre celulares Galaxy y dispositivos Apple cercanos

Se activa desde el menú de configuración del equipo

El proceso es sencillo y no requiere configuraciones complejas, lo que mejora la experiencia para quienes necesitan compartir información de forma rápida.

Samsung Galaxy S26 Suministrado

Compatibilidad entre Galaxy y iPhone: así funciona

Detrás de esta integración se encuentra el desarrollo impulsado por Google, que ya había probado la tecnología en dispositivos Pixel. Ahora, con el nuevo Samsung Galaxy, el alcance es mayor y genera un cambio en la manera en la que interactúan Android e iOS.



Sameer Samat, presidente del ecosistema Android en Google, explicó que el objetivo es claro. “Estamos en 2026. Si podemos hacer que la IA haga todo tipo de estas cosas, definitivamente deberíamos ser capaces de compartir una foto de igual a igual entre dos personas”, afirmó.

El avance responde a una presión cada vez mayor para que los sistemas sean más abiertos y compatibles sin afectar la seguridad, un detalle que los usuarios vienen pidiendo desde hace años.

Nuevo iPhone 17 Foto: AFP

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Quick Share y AirDrop: el futuro del intercambio de archivos móviles

Aunque Apple no ha participado directamente en el desarrollo de esta función, tampoco ha bloqueado su funcionamiento, lo que ha permitido que esta compatibilidad avance sin mayores obstáculos.



La función por ahora está disponible solo en la serie Galaxy S26

Se espera que llegue a más dispositivos Android en el futuro

Mejora la conectividad entre usuarios de diferentes sistemas

Con este paso, el intercambio de archivos deja de ser un problema entre plataformas y se acerca a una experiencia más universal.