¿Para qué las plataformas digitales usan los datos de los usuarios?

Olga Brito, directora general de IAB Colombia, explicó en La Nube uno de los tenemos que más ha revolucionado el mundo digital: el uso de los datos.

Indicó que las capturas de los datos de los usuarios se hacen a través de tecnologías. Sin embargo, resaltó que hace falta que los medios que utilizan esa información deberían explicarles a los consumidores cuáles datos usan y con qué fin.

“Desde el punto de la publicidad los datos no se usan para un tema personal en términos de nombre y cédula, sino para saber los intereses, pero no se ha sabido explicar”, dijo Brito.

Agregó que el objetivo de la publicidad digital con el uso de los datos es enviar esos mensajes relevantes para el consumidor y evitar invadirlo de información que no sea de su interés.

Hasta el 26 de abril se lleva a cabo en Bogotá la VII versión del Congreso de Mercadeo y Publicidad Digital IABday donde el tema central es ‘Marketing en la era de la data’ y se exponen las últimas tendencias a nivel mundial para la industria publicitaria online.

