Análisis

Análisis

  • Inteligencia artificial
    Blu Radio - EFE
    Foto: AFP - Referencia
    Análisis

    ¿La inteligencia artificial puede mejorar negocios? La apuesta de emprendimiento colombiano

    Con la llegada de nuevas tecnologías, cientos de emprendimientos buscan la forma de adaptar estas herramientas a nuevas ideas de negocio.

  • 136264_BLU Radio. Carros / Foto de referencia: AFP
    BLU Radio. Carros / Foto de referencia: AFP
    Análisis

    ¿Los carros eléctricos e híbridos se fortalecerán en Colombia en 2022? Experto responde

    El periodista también reveló que una reconocida marca está haciendo un "lobby político" con Presidencia para conseguir beneficios y ensamblar en el país carros eléctricos desde el 2025.

  • 369225_Tecnología 5g. Foto: Claro
    Tecnología 5g. Foto: Claro
    Análisis

    Con la llegada del nuevo gobierno en el 2022, ¿qué le espera al país en términos de conectividad?

    Podcast: La meta de conectar a toda Colombia es urgente y el próximo gobierno deberá lograr ese objetivo: ¿Cómo será el 2022 para el país a través del mundo 4.0?

  • educación nota.png
    Análisis

    La educación 4.0 permite romper brechas sociales: expertos en encuentro Colombia Digital 2021

    Directivos de las instituciones más representativas del país, debatieron sobre educación y tecnología en el Foro Colombia Digital.

  • Nube colombia digital
    Análisis

    El futuro de la economía digital pasa por un cambio de mentalidad: expertos en Foro Colombia Digital

    Una tendencia que ha tomado fuerza en estos tiempos es el journey to cloud, un proceso en el que se movilizan activos digitales hacia un centro de información público o privado.

  • Telecomunicaciones.png
    Análisis

    Directivos de Claro, Telefónica y Tigo anuncian inversiones para transformar las telecomunicaciones

    La inclusión tecnológica es un foco importante de la agenda de desarrollo de la cuarta revolución industrial en nuestro país.

  • Colombia digital 2021
    Análisis

    Colombia Digital 2021: grandes expertos se reúnen para reflexionar sobre el futuro digital del país

    Blu Radio transmitirá a través de sus canales digitales, los 4 paneles principales propuestos para esta gran conversación.

  • nota-28-octubre.jpg
    Análisis

    Expertos analizarán la incidencia de la protección de la fauna en ciudades inteligentes

    El encuentro se realizará de manera virtual este 29 de octubre a las 10:00 de la mañana a través de los canales digitales de BLU Radio.

  • Redes sociales
    Redes sociales
    Foto: AFP, referencia
    Opinión

    Opinión: las redes sociales tiene gran culpa en el caos ocurrido en Washington

    Antes que felicitar o aplaudir a Facebook, Instagram o Twitter por silenciar por unas horas a Donald Trump, lo que hay que decir es que se les salió de las manos el monstruo de las noticias falsas y el discurso de odio que nunca se preocuparon por controlar.

  • Monopolio de Google y Facebook
    Facebook - Google // Foto: AFP
    Análisis

    EE.UU. demanda a Google y otros gigantes de Internet: ¿para cuándo la discusión en Colombia?

    Opinión: por monopolio del negocio de publicidad, de las búsquedas, de la manipulación de la opinión pública, entre otros, se investigan a los gigantes de Internet en todo el mundo.

