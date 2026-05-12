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Blu Radio  / Tecnología  / Aplicaciones  / Spotify lanza opción para ver cuál es el artista que usted más ha escuchado

Spotify lanza opción para ver cuál es el artista que usted más ha escuchado

La plataforma celebra 20 años y estrena una opción para que los usuarios puedan ver su historia en la plataforma, desde la primera canción hasta el artista más escuchado.

Spotify
Spotify se actualiza con su función DJ
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 12 de may, 2026

Spotify conmemora dos décadas de historia en la industria del streaming musical con el lanzamiento de una nueva experiencia interactiva para sus usuarios denominada “Spotify 20: Tu fiesta del año”, una herramienta que permite revivir el recorrido musical de cada persona dentro de la plataforma desde el primer día en que creó su cuenta.

La compañía, reconocida mundialmente por revolucionar la manera de escuchar música y por iniciativas virales como el tradicional Spotify Wrapped, decidió ampliar la experiencia personalizada en este aniversario especial, ofreciendo estadísticas nunca antes vistas y una recopilación histórica de los hábitos musicales de sus usuarios.

“Desde ya pueden revivir su historia musical con la experiencia ‘Spotify 20: Tu fiesta del año’, donde descubrirán datos nunca antes vistos, como la primera canción que reprodujeron, cuántas canciones únicas han escuchado y hasta cuál es su artista más escuchado de todos los tiempos”, indicó la plataforma a través de un comunicado oficial.

Spotify
Spotify /
Foto: AFP

Spotify apuesta por la nostalgia musical

La nueva herramienta busca conectar emocionalmente con los usuarios a través de la nostalgia y la personalización, dos elementos que se han convertido en parte esencial de la estrategia digital de Spotify en los últimos años.

Con esta experiencia, cada usuario podrá acceder a una línea del tiempo musical que muestra el día exacto en que comenzó a utilizar la aplicación, así como un resumen de las canciones y artistas que marcaron diferentes etapas de su vida.

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