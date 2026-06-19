Así se forman los expertos en datos e inteligencia artificial que demanda el mercado en Colombia

El mercado laboral enfrenta una transformación acelerada por la adopción masiva de la inteligencia artificial (IA) y la analítica de datos. Ante un panorama donde las decisiones corporativas dependen de la interpretación de grandes volúmenes de información, la educación superior en Colombia asume el reto crítico de cerrar la brecha de talento en habilidades STEM y TIC.

​De acuerdo con Fedesoft, para el año 2023 la escasez de habilidades tecnológicas en el país se situaba cerca del 23%, una cifra en aumento debido al ritmo con el que las organizaciones automatizan sus procesos. Frente a esta realidad, instituciones como la Fundación Universitaria Unicervantes estructuran programas de vanguardia diseñados para integrar las TIC, la ciencia de datos y la IA dentro de su núcleo programático, potenciando a Colombia como un nodo de exportación de conocimiento digital.

​Cristian Barrera, director de la Facultad de Ingeniería de la institución, explicó en Blu Radio que la formación de los futuros ingenieros ya no responde a modelos tradicionales de memorización, sino que se alinea estrictamente con las demandas comerciales e industriales del entorno productivo.

Por ello, las aulas e infraestructuras de sistemas incorporan materias críticas orientadas a la praxis:



Machine Learning: Programación predictiva para procesamiento de datos.

Programación predictiva para procesamiento de datos. ​Business Intelligence: Herramientas analíticas aplicadas a decisiones corporativas.

Herramientas analíticas aplicadas a decisiones corporativas. ​Redes Neuronales: Modelamiento avanzado para simular arquitecturas de IA.

​El perfil se enfoca en el modelamiento de datos, entendiendo que la información es el activo más valioso de la industria. No obstante, el decano de Ciencias Sociales, Julián Ardila, destaca que esta formación técnica convive con profundos valores humanistas inspirados en el pensamiento agustiniano, buscando egresados que impacten positivamente sus entornos locales y regionales.