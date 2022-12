Backup Memory, la aplicación para ayudar a personas con Alzheimer

Alzheimer.

Publicidad

La primera aplicación se llama Look at me, una aplicación para tratar de ayudar a niños con autismo en sus habilidades de comunicación. “En la aplicación se desarrolló una especie de juego en donde hay siete misiones y los niños deben interactuar con ella para reconocer las diferentes emociones y caras que hacen las personas”.

“Ya tuvimos un ensayo clínico con 20 niños, el 60% de ellos mostraron mejoras en el contacto visual. Es un resultado bien importante porque no solo mejoran sus habilidades también mejora su entorno familiar”.

Publicidad

Esta app es totalmente gratuita y se puede descargar a través de la tienda Google Play.

Publicidad

Por otro lado está la aplicación Backup Memory, la cual surgió para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren Alzheimer.

“Lo que se hace con esta con esta aplicación es generar una estimulación mental permanente de esos recordatorios regulares de unos eventos pasados que a ellos les puede ayudar a retrasar o manejar día a día la enfermedad”, explicó.

Publicidad

“La idea de la aplicación es que un amigo o familiar le cargue en el celular un perfil de las personas con las que normalmente interactúa. Cuando la persona con alzhéimer está en un lugar y se le acerca alguien que está dentro de ese archivo, el Smartphone inmediatamente le genera una notificación, enviándole información, fotos y recuerdos de la persona, agregó.