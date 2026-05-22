Estudio cientifico de 1960 le puso fecha al fin del mundo en este 2026

En medio de la fiebre alrededor de la Copa Mundial de la FIFA, se ha empezado a hablar de un estudio de la reconocida revista Science de 1960 que detalló que, en 2026, será el fin del mundo y este sucedería previo al inicio de la Navidad.

El estudio lo hizo el reconocido físico austriaco Heinz Von Foerster que aseguró que el fin del mundo será el 13 de noviembre de 2026 y, aunque muchos han pensado que seria como en las películas con una destrucción masiva, esta investigación indicó que será la sobrepoblación lo que le pondrá final a la Tierra.

¿Por qué el fin del mundo llegará en 2026, según Heinz Von Foerster?

El 13 de noviembre de 2026 la población humana se acercará al infinito y será algo insostenible para la Tierra, que dará inicio al fin de la población mundial de manera progresiva, es decir, no pasará todo en ese mismo día, sino que poco a poco se comenzará a notar el deterioro mundial.

Empezará a faltar la comida y esto desencadenará problemas mayores, incluso, políticos entre naciones ante la necesidad de darle suministros a sus poblaciones, además que los problemas medioambientales serán peores y más acelerados, que afectarán los recursos naturales.



En ese orden de ideas, en este 2026 comenzará el inicio del fin de la humanidad, de acuerdo con este estudio de hace más de 60 años.

No es la primera premonición del fin de la humanidad

A lo largo de la historia, varios le han puesto fecha final a la Tierra, desde pandemias o hechos destructivos que les pondrían caducidad a todos los humanos en el planeta. Cientificos, astrólogos y astrónomos han estado detrás de todas estas teorías, que, hasta el momento, ninguna se ha complicado.

La más famosa fue la del 2012 con el calendario maya que, supuestamente, el 21 de diciembre de ese año la humanidad llegaría a su final. Sin embargo, no pasó nada.