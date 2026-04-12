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“No hay pruebas verídicas" que respalde teorías conspirativas: experto sobre misión Artemis II

Alejandro Farah, académico de la Universidad Autónoma de México e integrante del Instituto de Astronomía, destacó que uno de los aspectos más relevantes de la misión fue la complejidad técnica detrás de su ejecución.

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