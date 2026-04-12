¿Cómo monetizar en Instagram? El método con el que muchos ganan buena plata

Sin duda, para miles de personas, las redes sociales dejaron de ser solo una vitrina para convertirse en una herramienta para vender o generar ingresos. Ante ese panorama, muchas empresas han encontrado en Instagram un mecanismo para generar ingresos, así como otros han aprovechado la plataforma para ganarse algunos pesos.



Cómo monetizar en Instagram: el método de las empresas

Según lo revelado por la consultora Mónica Montañez, el error que cometen las personas y las marcas es usar las redes sin un objetivo concreto. “Muchas empresas crean sus cuentas y comienzan a publicar sin saber qué quieren lograr, no miden resultados ni tienen procesos claros”, explica.

Con ese panorama, la experta apunta a un modelo basado en tres pilares principales: estrategia, storytelling y copywriting persuasivo. Ante eso, la idea no es publicar por publicar, sino construir contenidos que guíen al usuario desde el inicio hasta una compra final.

De hecho, según revela Global Web Index, más de la mitad de los usuarios en redes sociales, antes de realizar una compra, buscan información del producto, mientras que Meta indica que gran parte de lo que la gente compra lo vio en Instagram. Esto apunta a que no solo es visibilidad, sino también conversión.

Persona revisando el algoritmo de Instagram, referencia. Foto: generada por Image Fx

Empresas ya ganan dinero con Instagram

Eso sí, esto no se queda solo en teoría, sino también en la práctica, y es que Montañez afirma que, luego de acompañar a más de 800 empresas en América Latina y otros mercados, ha logrado resultados en pocos meses.

Casos como La Poción, Joyas Napoleón o Creative Staff muestran cómo una estrategia bien aplicada puede impulsar el alcance y las ventas. “Hemos visto crecimientos importantes en seguidores, visualizaciones y, sobre todo, en ingresos”, señala la experta.

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De hecho, marcas reconocidas se han acogido a este modelo, entendiendo que las redes sociales ya son un canal comercial completo y no solo una vitrina digital como se creía años atrás.



¿Cómo convertir seguidores en ventas? La fórmula para generar ingresos

Para lograr resultados, el enfoque debe ser más estructurado. Entre las recomendaciones más destacadas están:



Definir objetivos claros para cada contenido

Crear mensajes que conecten con la audiencia

Medir resultados constantemente

Usar formatos como historias para cerrar ventas

Entender la red social como un canal de negocio

El cambio de mentalidad es clave. Hoy, las empresas que logran monetizar no son las que más publican, sino las que mejor convierten.

“Los resultados aparecen cuando hay claridad y constancia en la ejecución”, concluye Montañez, dejando claro que el éxito en Instagram no depende de la suerte, sino de una estrategia bien pensada.