Con cuál celular puede tomar las mejores fotos a la Luna: los 4 teléfonos con zooms más 'brutales'

En el mundo, la astronomía siempre ha sido un misterio que envuelve a millones de personas; prueba de ello es la reciente misión Artemis II, la cual ha dejado cautivada a la humanidad por las imágenes que los astronautas captaron a bordo de la nave Orión, así como la captura de la Luna y Planeta Tierra por medio de un iPhone 17 Pro Max, lo que ha generado la duda sobre cuál es el mejor celular para fotografiar la Luna.

En el mercado colombiano existen varios dispositivos de gama alta, mismos que presumen tener una gran cámara, y es que estos tienen una excelente capacidad y tasa de megapíxeles a la hora de tomar una foto o de grabar; sin embargo, aunque todos también tienen un gran zoom, a la hora de tomar fotos con poca luz o a una distancia considerable el tema puede variar. Ante ello, estos son los 4 mejores teléfonos en Colombia para tomarle una foto a la Luna.



IPhone 17 Pro y 17 Pro Max

Nuevo iPhone 17 Pro: su modulo de cámaras cambió Foto: Apple

Estos dos dispositivos comparten el mismo sistema fotográfico y de cámaras, aunque el 17 Pro Max tenga una pantalla y batería más grandes. Resulta que el buque insignia de Apple cuenta con una triple cámara unificada de 48 MP.

Su cámara principal cuenta con una excelente estabilización óptica, así como un gran angular con apertura de 2.2; sin embargo, lo que más destaca es su impresionante zoom óptico de 4x, pero lo más llamativo es su zoom digital que llega a 40x, haciendo que la foto a la Luna sea más fácil y la nitidez sea mejor frente a entregas anteriores.



Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra Xiaomi Colombia

Xiaomi recientemente lanzó su serie 17 en Colombia, pero la llegada del 17 Ultra representa un cambio para los amantes de la fotografía, y es que este gigante chino llega con un sensor Leica (marca reconocida en fotografía) de 1 pulgada, así como con una resolución fotográfica de 50 MP.

Sin embargo, la magia de este teléfono se concentra en la resolución y en el trabajo detrás del teleobjetivo. Su zoom óptico varía entre 75 mm y 100 mm, pero lo más relevante es su zoom digital, que tiene la capacidad de alcanzar los 400 mm, es decir que tiene un alcance similar al que se usa en cámaras para deportes, lo que permitiría un largo alcance, ideal para tomarle fotos a la Luna.



Samsung S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra Suministrado por Samsung Colombia

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El buque insignia de la compañía coreana ha dado de qué hablar desde su lanzamiento en febrero de 2026, por lo que ha sido uno de los favoritos para fotos a larga distancia, esto debido a su trabajo con el procesador Snapdragon 8 Elite de quinta generación.

Este teléfono tiene cuatro cámaras traseras, y ante ello, la gran angular o principal es de 200 MP con 1.4 de apertura, que permite tener 47 % de mayor entrada de luz. Sin embargo, la clave está en sus dos cámaras teleobjetivo: por un lado, una de 10 MP con zoom óptico de 3x, pero por el otro un periscopio de 50 MP; esta cámara destaca con un zoom óptico de 5x, pero gracias a su sensor puede llegar a una calidad óptica de 10x, hasta un Space Zoom de 100x, haciendo al teléfono uno de los más completos para fotos a la Luna.



Huawei Pura 80 Ultra

Huawei Pura 80 Ultra Huawei Global

Finalmente, aparece el tope de gama de Huawei, y es que la marca china se ha caracterizado por tener dispositivos enfocados en fotografía y el Pura 80 Ultra no es la excepción.

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Este equipo tiene un sensor de 50 MP con aperturas variables entre 1,6 y 4.0 para maximizar la entrada de luz; además, cuenta con una cámara dual alternable para moverse entre distancias focales de 3.7x y 9.4x, llegando incluso a un zoom digital de hasta 100x. Además, el gran angular de 40 MP permite capturar imágenes macro con mayor resolución, lo que lo convierte en otra opción para fotos a larga distancia y para capturar la Luna.



Xiaomi 17 Ultra llega a Colombia

Este modelo destaca por ser el más delgado de la línea Ultra de Xiaomi, con apenas 8,29 mm de grosor y una pantalla HyperRGB OLED de 6,9 pulgadas. El panel ofrece resolución 2K, una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz y un brillo de 3500 nits, protegido por el cristal Xiaomi Shield Glass 3.0.

En su interior, integra el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado por 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento. Su autonomía está respaldada por una batería de 6000 mAh con carga rápida de 90W, todo bajo certificación IP68 de resistencia.

