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Contraloría alerta por atrasos significativos en millonario programa de IA del Gobierno

La Contraloría General de la República le viene haciendo seguimiento a la construcción de los Centros PotencIA y advierte que el programa para impulsar la adopción de la Inteligencia Artificial que involucra más de 234.000 millones de pesos está quedado en ejecución y su implementación enfrenta toda clase de riesgos.

Centros PotencIA del MinTIC
Centros PotencIA del MinTIC
Foto: MinTIC
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 6 de may, 2026

La idea del Gobierno de crear centros de IA en todo el país bajo el programa Centros PotencIA enfrenta atrasos significativos, debilidades en planeación y hasta incumplimientos, según advirtió la Contraloría General de la República.

El programa involucra recursos por $234.399 millones de pesos y se esperaba beneficiar a unas 7 millones de personas con la construcción de 60 centros en total. Sin embargo, a abril de 2026 el programa tiene una ejecución de apenas 17,7 %.

Mientras que la ejecución efectiva de las obras es apenas del 2% y corresponde a la realización de estudios que no ha finalizado.

Los problemas del programa vienen desde el año pasado, cuando la Contraloría inició un seguimiento especial al programa.

Es tan evidente la situación que el propio Gobierno decidió suspender el programa temporalmente. Según el Ministerio de las TIC, el programa no se renovó para evitar riesgos en el uso de recursos públicos.

"Este ente de control ha realizado vigilancia preventiva, concomitante y rigurosa del programa, identificando riesgos asociados a debilidades en la planeación, estructuración y ejecución contractual, así como a la permanencia prolongada de recursos en fiduciarias, situación que puede afectar los principios de eficiencia, economía y oportunidad del gasto público, generando costos de oportunidad y retrasando el impacto esperado en la ciudadanía", dice la Contraloría.

La Contraloría exige al MinTIC que responda por la plata que ya se desembolsó y advirtió que las demoras privan a los ciudadanos de herramientas para cerrar la brecha digital y acceder a herramientas emergentes como la Inteligencia Artificial.

¿Qué dice el gobierno frente a la construcción de los centros de inteligencia artificial?

El Gobierno nacional reconoce que la ejecución del programa está quedada y que el contrato con Findeter (otra entidad pública) está en apenas un 17 %.

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El Ministerio de las TIC suspendió el proyecto y asegura que desde noviembre de 2025 están congelados los desembolsos para el programa.

"El único giro efectuado, cercano a los $4.000 millones, corresponde exclusivamente a actividades de asistencia técnica de Findeter, efectivamente desarrolladas", señaló la entidad.

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