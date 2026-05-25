Crean inteligencia artificial para comunicarse con perros y gatos: así funciona

De acuerdo con un estudio realizado por Pet Food Institute (PFI), en la actualidad, entre el 60 % y 67 % de hogares colombianos tienen al menos una mascota, un fuerte crecimiento en comparación con la cifra de 48 % del 2020, demostrando cómo se han vuelto de importantes en la vida de miles de personas en el país.

No solo son un apoyo emocional para algunas personas, sino que sus presencias se han vuelto fundamentales como parte del núcleo familiar por lo que ha crecido la necesidad de entender mejor sus emociones, cosa que también a nivel mundial han comenzado a buscar la forma de lograrlo.

AFP

IA busca entender lo que dicen los perros y gatos

Una herramienta creada con inteligencia artificial busca entender el lenguaje de perros y gatos en todo el mundo. Esta avanza en China, conocida como PettiChat, y espera que se entiendan en un 95 %, así mejorando la relación entre las personas y sus mascotas.

Sin embargo, no es que vayan a hablar directamente con los humanos como si fuese la película ‘Up’, sino que se interpretarán y la IA dará mensajes de lo que tratan de decir como Déjame en paz" o un "No me gustas", para entender qué quieren y qué no.



“No puedes pedirle a tu mascota que repita lo que dice, así que Pettichat escucha automáticamente y traduce en solo 1,2 segundos, sin necesidad de botones. Más rápido que tu gato tirando tu bolígrafo del escritorio. Algunas mascotas viven para la aventura: en un abrir y cerrar de ojos, salen a explorar el vecindario. Con la geolocalización de Pettichat, configura zonas seguras en la aplicación y recibe una alerta en tu teléfono cuando tu mascota se aleje demasiado”, explicaron.

BREAKING: 🇨🇳 CHINESE AI STARTUP JUST BUILT AN AI COLLAR THAT TRANSLATES DOG BARKS AND CAT MEOWS INTO FULL SENTENCES.



WITH 95% ACCURACY 🤯



THIS IS WILD pic.twitter.com/mUDb60YIto — Vivek Sen (@Vivek4real_) May 24, 2026

¿Sería la primera comunicación con mascotas?

Según expertos entrevistados por Noticias Caracol, no. Dicen que la comunicación siempre ha existido en el día a día, en donde ambas partes se adaptan y comienzan a entenderse por acciones, gestos o sonidos.

“Generalmente en el día a día y en la rutina diaria, los animales empiezan mostrar cuándo quieren comer, cuando quieren salir (…) Dicen que los perros saben cuándo mentimos, en especial cuando el tono de voz cambia y capaces asociar la ropa para ciertas cosas”, explicó la médica veterinaria Carolina Alaguna.