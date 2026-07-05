¿Cuáles son los celulares de gama media con la mejor batería en 2026? Duran más de 3 días

El uso de teléfonos celulares se ha convertido en un elemento imprescindible para el día a día de las personas. Ante ello, para muchos estar pendientes de un tomacorriente puede representar una molestia e incomodidad, por lo que contar con una buena batería puede convertirse en la mejor solución.

Por esa razón, muchas marcas han concentrado sus esfuerzos en implementar baterías con mayor capacidad, permitiendo a los usuarios disponer de celulares con autonomía suficiente para todo el día e incluso durante más de una jornada.

Sin embargo, muchos teléfonos con baterías de gran capacidad suelen pertenecer a la gama alta. Aun así, varias marcas han incorporado estas tecnologías en dispositivos de gama media que están al alcance del bolsillo de buena parte de los usuarios.

Mejores celulares de gama media con gran batería en 2026

Huawei nova 15 Max: la marca china ha logrado sorprender con una nueva propuesta que combina una gran pantalla con una batería de gran capacidad.

Cuenta con una celda de 8.500 mAh y carga rápida de 40 W. Según la compañía, está diseñado para ofrecer entre dos y tres días de autonomía. Además, incorpora un panel Vivid OLED de 6,84 pulgadas con resolución FHD, tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y un brillo de 4.000 nits, características que lo convierten en una buena opción para jugar y disfrutar de contenido multimedia.

Huawei Colombia

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realme C100: la marca denominó la batería de este teléfono como Titan debido a sus 8.000 mAh y su carga rápida de 45 W. Además, ofrece carga inversa por cable de 6,5 W, útil para recargar accesorios como audífonos u otros teléfonos.

Se trata de una de las apuestas más llamativas de realme gracias a su fabricación ultrarresistente con protección Gorilla Glass y certificación militar MIL-STD-810H contra caídas de hasta dos metros.

realme C100 realme Colombia

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Oppo A6 5G: este modelo cuenta con una batería de 7.000 mAh optimizada con Trinity Engine para asegurar una degradación mínima tras cinco años de uso diario. Además, incorpora carga rápida SUPERVOOC de 45 W, permitiendo hasta 21 horas de uso continuo.

A esto se suma una pantalla LCD de 6,75 pulgadas, resolución HD+ y tasa de refresco de 120 Hz, con un brillo superior a los 1.100 nits, además de resistencia industrial con certificación IP69.

Oppo A6 5G Oppo Colombia

Xiaomi POCO M7: también incorpora una batería de 7.000 mAh, la más grande de la línea POCO, junto con carga rápida de 33 W. Al igual que el realme, ofrece carga inversa, aunque de 18 W.

Tiene una pantalla cinematográfica de 6,9 pulgadas con resolución FHD+ y alta tasa de refresco. Uno de sus mayores atractivos es la tecnología Wet Touch 2.0, que permite usar la pantalla con precisión incluso cuando los dedos están mojados.

Xiomi POCO M7 Xioami Colombia

Xiaomi Redmi Note 15: cierra el listado con una batería de 6.000 mAh y carga rápida de 33 W, además de carga inversa de 18 W. También incorpora una pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 3.200 nits.

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Precio de los celulares con mejor batería

La mayoría de estos teléfonos tienen precios que oscilan entre $1.000.000 y $1.800.000, lo que los convierte en opciones bastante accesibles si se tiene en cuenta su capacidad de batería y la autonomía que ofrecen. Por ello, pueden convertirse en la solución para quienes desean dejar de depender constantemente del tomacorriente.