¿Dónde se guardan sus fotos, claves y chats? Ley advierte a empresas para proteger datos en Colombia

Cada vez que una persona guarda una fotografía en la nube, inicia sesión en una aplicación bancaria, conversa por aplicaciones de mensajería como WhatsApp o reproduce una serie en plataformas de 'streaming', genera información que viaja y es almacenada en centros de datos. Sin embargo, con el crecimiento de la inteligencia artificial, el volumen de esos datos ha aumentado y también su exposición a riesgos, lo que ha incrementado la necesidad de protegerlos.

En Colombia, esa necesidad ha impulsado la importancia de la soberanía digital, un concepto que busca garantizar que la información sensible esté protegida por la legislación colombiana y no circule sin controles por servidores ubicados en otros países.

De acuerdo con expertos, la transformación tecnológica también ha llevado a que las empresas fortalezcan su infraestructura para cumplir con normativas como la Ley 1581 sobre protección de datos personales.

¿Qué es la soberanía digital y por qué es importante en Colombia?

La soberanía digital hace referencia a la capacidad de un país para proteger la información de sus ciudadanos mediante normas y sistemas que garanticen el tratamiento adecuado de los datos personales de cada usuario.

Según Daniel Rojas, Country VP de HostDime Colombia, este tema cobra cada vez más relevancia debido a las exigencias de la Ley 1581 y de la Resolución 052 de la Superintendencia Financiera para los servicios de computación en la nube. Estas medidas han llevado a que las organizaciones prioricen infraestructuras que ofrezcan resiliencia operativa, seguridad y cumplimiento regulatorio.

El crecimiento de herramientas basadas en inteligencia artificial, el comercio electrónico, el 'streaming' y los servicios financieros también está elevando la demanda de centros de datos con mayor capacidad de procesamiento, almacenamiento y conectividad.

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HostDime Colombia Suministrado

¿Cómo se preparan los centros de datos en Colombia?

Ante este panorama digital, las empresas de tecnología están adaptando sus centros de datos para responder a las nuevas necesidades de información del país.

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Según HostDime Colombia, los principales cambios incluyen:



Mayor capacidad energética para soportar aplicaciones de inteligencia artificial.

Infraestructura con alta disponibilidad y redundancia.

Sistemas de ciberseguridad más robustos.

Arquitecturas de nube híbrida para acercar el procesamiento de datos a los usuarios.

Servicios administrados que permitan a las empresas crecer con rapidez.

Daniel Rojas explicó que los clientes ya no buscan únicamente un lugar para alojar servidores, sino plataformas que integren disponibilidad, seguridad y capacidad de expansión.

¿Qué debe hacer antes de entregar sus datos a una aplicación?

Antes de aceptar los términos y condiciones de una aplicación o plataforma, lo más recomendable es verificar algunos aspectos básicos que le permitan proteger su información personal. Para ello, tenga en cuenta lo siguiente:



Lea la política de tratamiento de datos personales.

Verifique si la aplicación explica con quién comparte la información y para qué la utilizará.

y para qué la utilizará. Compruebe qué opciones ofrece para modificar, descargar o eliminar sus datos personales.

Aunque en muchos casos estos documentos pasan desapercibidos, conocer cómo será utilizada su información puede ayudarle a tomar mejores decisiones al usar redes sociales, aplicaciones de inteligencia artificial, plataformas de 'streaming' o servicios financieros.