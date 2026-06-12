EEUU aprueba compra de Warner por parte de Paramount por USD 111.000 millones

El Departamento de Justicia de Estados Unidos aprobó el viernes la adquisición del estudio de cine Warner Bros Discovery por parte de Paramount Skydance, allanando el camino para esta megafusión valorada en unos 111.000 millones de dólares.

La División Antimonopolio aprobó el acuerdo sin exigir ni un solo cambio, con lo que puso fin a una revisión de ocho meses y despejó el camino para una de las mayores fusiones de medios de los últimos años.

En un comunicado, el departamento afirmó que la operación "probablemente no tendrá como resultado daños para la competencia ni para los consumidores estadounidenses" e incluso podría aumentar la competencia.

La aprobación supone un triunfo para el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, cuyo padre, el cofundador de Oracle Larry Ellison, financió en gran medida la adquisición.



El mayor de los Ellison, uno de los hombres más ricos del mundo, es un estrecho aliado del presidente Donald Trump.

La garantía financiera de Larry Ellison fue lo que finalmente convenció al consejo de administración de Warner Bros., asegurando la victoria de Paramount en una guerra de ofertas con Netflix.

La empresa resultante controlará una vasta cartera de activos, entre ellos CNN, Warner Bros. Pictures y la plataforma de streaming HBO Max.

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Pero el visto bueno federal no pone fin a los riesgos legales del acuerdo.

Una coalición de unos 10 estados, encabezados por California, prepara una demanda antimonopolio que podría presentarse este mes, según informó Bloomberg.

La oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, señaló esta semana que la adquisición "sigue siendo objeto de una investigación activa".

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La Comisión Europea también evalúa si la fusión es procedente para su mercado.

Por otro lado, Hollywood se muestra inquieto por el acuerdo.

Cientos de actores y directores firmaron una carta en la que se oponen a la fusión, al advertir que afectará la producción en una industria ya castigada por años recortes.

El Departamento de Justicia rebatió esos temores, argumentando que las pruebas no demostraban que la fusión fuera a reducir la producción.

La saga comenzó el año pasado, cuando el gigante del streaming Netflix y Paramount se enfrascaron en una batalla por Warner Bros. y su valioso catálogo histórico.

Un receloso Hollywood terminó alineándose a regañadientes con Netflix, considerándolo un mal menor. Sin embargo, finalmente Paramount aumentó su oferta hasta que la plataforma de streaming se retiró.