El 'gadget' que todo fan de la fotografía necesita: se acaban las selfies borrosas

Con el avance de la tecnología, el uso de teléfonos inteligentes se ha convertido en parte de la vida cotidiana. No es para menos, pues las marcas han encontrado en estos dispositivos la herramienta ideal para que las personas almacenen momentos especiales a través de las cámaras de sus celulares.

A esto se suma el crecimiento constante de las redes sociales, que ha llevado a muchas personas a buscar las mejores cámaras para capturar fotografías que perduren en el tiempo y que, además, les permitan compartir imágenes con mayor calidad.

Sin embargo, un problema sigue afectando a quienes buscan obtener una buena fotografía con la cámara frontal o, como muchos la conocen, una selfie. Y es que, pese a los avances tecnológicos, donde las cámaras traseras ofrecen mejores resultados y mayor iluminación, la cámara frontal todavía suele quedarse atrás, afectando la calidad de la imagen final.

Frente a este panorama, un nuevo 'gadget' promete resolver el problema de las selfies.



El gadget para tomar selfies con mejor calidad: así funciona el OPPO Bubble

Oppo Bubble, ¿qué es? OPPOE

Con el reciente lanzamiento de la serie Reno16, OPPO ha buscado captar la atención de los usuarios no solo con un nuevo teléfono, sino también con un accesorio que podría solucionar uno de los problemas más comunes para los amantes de la fotografía de retrato.

Con un peso de apenas 35 gramos, el OPPO Bubble puede adherirse a fundas con anillos magnéticos y, gracias a su pantalla AMOLED, funciona como un monitor en tiempo real de la cámara trasera. Es decir, el dispositivo permite visualizar lo que está captando la cámara principal del celular.

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Aunque para algunos pueda parecer un detalle menor, este accesorio resuelve uno de los principales inconvenientes de las selfies. Al permitir previsualizar la imagen de la cámara trasera, hace posible tomar autorretratos utilizando el sensor principal del teléfono, que normalmente ofrece una calidad superior a la cámara frontal.

Selfie grupal con OPPO Bubble OPPO

Además, facilita la toma de selfies, fotografías grupales y composiciones creativas. También funciona como visor remoto y control de obturación a una distancia de hasta 10 metros, lo que permite explorar nuevas posibilidades para capturar imágenes.

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OPPO Bubble también funciona como un llavero inteligente

El OPPO Bubble también permite utilizar imágenes o fotografías como fondo de pantalla del accesorio, convirtiéndose en un llavero digital que puede personalizarse según el estilo y las preferencias de cada usuario. Además, manteniendo la pantalla encendida durante gran parte del día, su batería ofrece autonomía suficiente para acompañar la jornada completa.