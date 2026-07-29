Nueva Serie OPPO Reno16: fotografía y edición con IA y diseño 3D inspirado en el universo

OPPO presentó oficialmente en Colombia la nueva Serie Reno16 durante el Reno Universe Festival, un evento realizado en Maloka City Hall que reunió a seguidores de la marca, creadores de contenido y representantes de medios de comunicación. La jornada fue el escenario perfecto para revelar los nuevos celulares OPPO Reno16 5G y OPPO Reno16 F 5G, dos dispositivos que buscan fortalecer la propuesta de la compañía en fotografía móvil, herramientas de inteligencia artificial y diseño.

El lanzamiento estuvo acompañado por una experiencia inmersiva y las presentaciones musicales de Reykon, Punto Parlante y Maiguai, además de espacios dedicados a gastronomía y demostraciones tecnológicas. La marca aprovechó el encuentro para reforzar su estrategia de acercarse al público joven mediante funciones orientadas a la creación de contenido visual.

Uno de los principales cambios de esta generación se encuentra en la integración de nuevas herramientas impulsadas por inteligencia artificial dentro del sistema operativo ColorOS 16. Entre ellas destacan Pop Camera, Pop Out y AI Remix Collage, funciones que permiten modificar imágenes y videos directamente desde el dispositivo sin necesidad de aplicaciones adicionales.

Pop Camera debuta como una de las novedades de la Serie Reno16. La herramienta incorpora diferentes estilos inspirados en cámaras clásicas y fotografía analógica, como Cámara Digital, Película Instantánea y Fuga de Luz. Con un solo toque, los usuarios pueden aplicar estos efectos para obtener distintos acabados estéticos durante la captura.



La propuesta creativa continúa con AI Remix Collage, una función integrada en la aplicación de Fotos que permite combinar imágenes y videos cortos en una sola composición. También incorpora la posibilidad de utilizar stickers animados, añadir texto y extraer sujetos en movimiento desde fotografías dinámicas o videos para reutilizarlos en nuevas creaciones.

Por su parte, Pop Out 2.0 amplía las posibilidades de edición al generar efectos donde los elementos de una imagen parecen sobresalir del marco, ofreciendo una presentación más dinámica para publicaciones en redes sociales o proyectos audiovisuales.

Sistema de cámaras orientado a la fotografía creativa

Publicidad

La Serie Reno16 incorpora un conjunto de cámaras de 50 megapíxeles que busca responder tanto a quienes producen contenido como a quienes priorizan la calidad fotográfica.

En la parte frontal, los dispositivos incluyen una cámara selfie ultra gran angular de 50 MP con un campo de visión de 100 grados, diseñada para facilitar fotografías grupales y ampliar el encuadre sin perder definición.

En la parte posterior, ambos modelos integran una configuración de triple cámara conformada por una cámara principal con estabilización óptica de imagen (OIS), una cámara para retratos con teleobjetivo y una cámara ultra gran angular.

Publicidad

El teleobjetivo ofrece un zoom óptico aproximado de 3,5 aumentos y un nivel máximo de acercamiento de hasta 120x. Según la compañía, esta configuración busca mantener mayor nivel de detalle en retratos y escenas distantes, además de generar un efecto de profundidad que resalta al sujeto fotografiado.

Un diseño inspirado en el universo

El apartado estético también forma parte de la propuesta de esta generación. El color Blanco Cósmico incorpora la tecnología HoloVerse 3D, un desarrollo que utiliza millones de microlentes para producir un efecto visual que cambia según la incidencia de la luz y el movimiento del dispositivo.

La compañía denomina este concepto como diseño Planetas 3D Pop, una identidad visual que busca diferenciar la Serie Reno16 mediante una sensación de profundidad sobre la superficie del teléfono. A esto se suma una tapa trasera de una sola pieza moldeada en frío, integrada con el módulo de cámaras para ofrecer una apariencia uniforme.

En cuanto a dimensiones, el OPPO Reno16 incorpora una pantalla de 6,32 pulgadas, pensada para facilitar el uso con una sola mano, además de un marco fabricado en aluminio de grado aeroespacial. El OPPO Reno16 F, por su parte, cuenta con un panel de 6,57 pulgadas para quienes prefieren una experiencia visual más amplia.

OPPO Bubble amplía las opciones para crear contenido

Durante el evento también fue presentado OPPO Bubble, un accesorio magnético diseñado para complementar la experiencia fotográfica de la Serie Reno16.

Publicidad

El dispositivo pesa 35 gramos y cuenta con una pantalla AMOLED que funciona como monitor en tiempo real de la cámara trasera del teléfono. Gracias a esta función es posible visualizar el encuadre mientras se utiliza la cámara principal para capturar selfies, fotografías grupales o diferentes composiciones.

Asimismo, OPPO Bubble puede emplearse como visor remoto y control del obturador a una distancia de hasta 10 metros, ampliando las posibilidades para realizar fotografías sin sostener el teléfono.

Disponibilidad de la Serie Reno16 en Colombia

Publicidad

La nueva familia de dispositivos incorpora baterías de hasta 7.000 mAh, carga rápida SUPERVOOC de 80W, conectividad AI LinkBoost 4.0 y certificación de resistencia IP69K. También integra funciones inteligentes de ColorOS 16, entre ellas traducción de menús en tiempo real, administración de facturas mediante un botón exclusivo de inteligencia artificial y herramientas para compartir fotografías y videos con dispositivos iPhone.

La compañía apuesta por combinar diseño, rendimiento, autonomía y funciones basadas en inteligencia artificial para fortalecer su presencia en el segmento de teléfonos inteligentes enfocados en fotografía y creación de contenido. Estos nuevos teléfonos que marcan un hito en 2026 y ya están disponibles en Colombia en los colores Blanco Cósmico y Violeta Crepúsculo a través de los principales canales de venta autorizados de la marca OPPO.