Estas son las 8 formas con las que están estafando en pleno Mundial: cuidado con lo que abre

La fiebre por la Copa del Mundo 2026 ya se siente en las calles, pero infortunadamente los ladrones digitales también se pusieron la camiseta para hacer de las suyas. Aprovechando la emoción de los hinchas que no se quieren perder ni un solo detalle del torneo, los ciberdelincuentes han montado una serie de trampas en internet para robar datos y dejar las cuentas bancarias en cero.

La compañía de ciberseguridad ESET lanzó una alerta urgente en Colombia para que la ciudadanía conozca los trucos que están usando los pillos en las redes sociales y el correo electrónico. Según los expertos, el afán de conseguir beneficios o ver los partidos gratis es el gancho perfecto de los delincuentes.

¿Cuáles son las 8 modalidades de estafa que se están usando?

Los ciberdelincuentes se han ingeniado diferentes estrategias que imitan canales oficiales para ganarse la confianza de la gente. Cada una apunta a una necesidad distinta del aficionado, desde el entretenimiento hasta la documentación para viajar.



Las 8 formas de engaño detectadas por los investigadores son las siguientes:

Apps y sitios para ver los partidos: Plataformas que prometen transmisiones gratuitas en HD fuera de las tiendas oficiales, pero que en realidad buscan robar datos bancarios o credenciales de redes sociales. Venta de entradas falsas: Páginas que imitan el diseño de la FIFA y usan anuncios de urgencia como "últimas entradas disponibles" para engañar a los compradores y quedarse con su dinero. Suplantación de identidad de la FIFA: Sitios con direcciones web muy parecidas a la original (como fifa.shop) que replican el registro del FIFA ID para engañar a las víctimas. Visas y paquetes mentirosos: Portales que cobran por supuestas guías de viaje y ofrecen una "visa para el Mundial" que no existe, ignorando que los requisitos de ingreso son los trámites legales de siempre. Apuestas, prodes y predicciones: Sitios de juego falsos que clonan a los oficiales y obligan a descargar aplicaciones maliciosas, o que cobran inscripciones para torneos con premios sospechosos. Aplicaciones móviles engañosas: Programas de calendarios o resultados que piden permisos muy raros en el celular (como acceso a fotos y contactos) para instalar virus informáticos. Fraudes con el álbum oficial: Páginas web y cadenas de mensajes que prometen la preventa del álbum de Panini a precios sospechosamente bajos para robar a los coleccionistas. Criptomonedas y NFTs falsos: Portales que promocionan supuestos "tokens oficiales del Mundial" y repartos gratuitos de monedas digitales que no tienen ningún vínculo real con la FIFA. Foto: AFP

Los ganchos más peligrosos que circulan en internet

Entre los engaños más comunes se encuentran aplicaciones como Magis TV o su sucesora Xuper TV, que piden accesos críticos en el celular para robar información. Recuerde que DirecTV es la compañía que tiene los derechos para transmitir los 104 partidos en Latinoamérica, por lo que cualquier otra opción que prometa todo el torneo gratis debe encender las alarmas.

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La urgencia y las ofertas que parecen caídas del cielo son las principales armas de los delincuentes para que las personas caigan sin pensar.

La advertencia de los expertos en seguridad digital

Mario Micucci, Investigador de Ciberseguridad de ESET Latinoamérica, explicó detalladamente el peligro de ingresar a estos sitios que ofrecen retransmisiones de partidos sin tener los derechos legales.

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“En cuanto a las plataformas online, el riesgo radica en el pedido por parte del sitio de crear una cuenta, pagar un cargo mínimo, iniciar sesión con Google, vincular con Facebook, o ingresar datos personales. El objetivo es robar credenciales de acceso, tarjetas, datos bancarios, entre otros datos sensibles y personales. A su vez, el uso de estas plataformas y apps implica un riesgo legal: retransmitir contenido sin contar con los derechos vulnera la propiedad intelectual de los titulares. Esto puede derivar en bloqueos por parte de proveedores de servicios de Internet o acciones judiciales.”.

¿Cómo influye la inteligencia artificial en las predicciones y apuestas del Mundial?

Por otra parte, la tecnología no solo se mueve en el terreno de la seguridad, sino también en el de los análisis numéricos. La empresa tecnológica OlimpIA, líder en inteligencia artificial, advirtió que la IA ya empezó a jugar su propio partido antes del pitazo inicial. Hoy en día, los modelos predictivos son capaces de simular torneos completos y analizar millones de datos en tiempo real para calcular qué selecciones tienen más opciones de ganar.

Simbad Ceballos, CEO de OlimpIA, explicó que los sistemas de analítica deportiva ahora cruzan variables de partidos históricos, rendimiento físico, lesiones y hasta el contexto competitivo de los jugadores. A diferencia de los análisis de antes, que se quedaban quietos por semanas, estos modelos basados en redes neuronales se recalibran de inmediato cuando ocurre un gol, una expulsión o un cambio táctico en la cancha.

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De acuerdo con estas proyecciones de machine learning, las selecciones de Argentina, Francia, Brasil, Inglaterra y España se ubican como las grandes favoritas para llevarse el título de 2026. Aun así, desde OlimpIA recuerdan que el fútbol siempre mantendrá su esencia impredecible y emocionante.