Este sería el precio del nuevo iPhone 18: ¿cuántos meses debe trabajar para comprarlo?

A pocas semanas de la presentación de la nueva generación de celulares de Apple, comienzan a conocerse estimaciones sobre el precio que tendría el iPhone 18. Aunque la compañía aún no confirma el valor oficial, filtraciones publicadas por The Wall Street Journal anticipan que el dispositivo llegaría con un incremento frente a modelos anteriores, una noticia que ya genera expectativa entre quienes esperan renovar su teléfono.

Las proyecciones indican que el aumento estaría relacionado con la crisis global de componentes, especialmente memorias de almacenamiento y sistemas para cámaras, lo que podría impactar el costo final del equipo cuando llegue al mercado.

Además del precio, también se esperan cambios en la capacidad de almacenamiento y en la oferta de colores, dos aspectos que suelen llamar la atención de los usuarios en cada lanzamiento.

¿Cuánto costaría el iPhone 18 Pro y Pro Max?

Según la información divulgada, el iPhone 18 tendría un precio aproximado de 1.399 dólares en Estados Unidos. Al convertir ese valor a pesos colombianos, el costo rondaría los $4.460.000, aunque la cifra dependerá de la tasa de cambio vigente al momento del lanzamiento.

Las proyecciones para los demás modelos son las siguientes:



iPhone 18: cerca de $4.800.000.

cerca de $4.800.000. iPhone 18 Pro: alrededor de $6.000.000.

alrededor de $6.000.000. iPhone 18 Pro Max: aproximadamente $6.705.000.

Los valores aún no son oficiales y podrían variar según el comportamiento del dólar y los costos de fabricación antes de que Apple anuncie la nueva línea de dispositivos.

Nuevo iPhone 17 ya se puede comprar en Colombia Foto: AFP

¿Cuántos meses debe trabajar para comprar un iPhone 18 Pro?

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Tomando como referencia el salario mínimo de 2026, que con el auxilio de transporte equivale a $2.000.000 mensuales, un trabajador necesitaría destinar el ingreso completo de tres meses para comprar un iPhone 18 Pro, cuyo precio estimado es de $6.000.000.

En otras palabras, el costo del equipo representa el equivalente a tres salarios mínimos mensuales. En el caso del iPhone 18 Pro Max, la cifra superaría los tres meses de trabajo, mientras que el modelo base equivaldría a cerca de dos meses y medio de ingresos.

Este cálculo parte de un escenario hipotético en el que la persona pudiera destinar la totalidad de su ingreso a comprar el celular, es decir, sin gastar dinero en arriendo, alimentación, transporte, servicios públicos u otras necesidades básicas. En la práctica, para la mayoría de los colombianos ese ahorro tomaría mucho más tiempo, ya que una parte importante del salario se destina a cubrir los gastos mensuales del hogar.

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Si se tienen en cuenta esos costos cotidianos, el tiempo necesario para comprar el dispositivo podría superar ampliamente los tres meses, dependiendo de la capacidad de ahorro de cada persona y de sus obligaciones financieras.

¿Qué novedades tendría el iPhone 18?

Además del posible incremento en el precio, los rumores apuntan a cambios en el diseño y las especificaciones del equipo.

Entre las novedades que más han trascendido se encuentran una mayor capacidad de almacenamiento, que partiría desde los 256 GB, y una nueva gama de colores, con predominio de tonos oscuros.

Por ahora, Apple no ha confirmado estas características ni los precios oficiales. Será durante el evento de lanzamiento cuando la compañía revele las especificaciones definitivas y el valor con el que llegará al mercado la nueva familia iPhone 18.