En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nobel de Medicina
Minagricultura
Ataque en Aguachica
Elecciones en Brasil
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Estos son los celulares gama media para regalar en Navidad: la batería les dura hasta tres días

Estos son los celulares gama media para regalar en Navidad: la batería les dura hasta tres días

Celulares de gama media que pueden ser una opción para regalar en Navidad y aprovechar las ofertas del Black Friday.

celular tecnología.jpg
Tecnología
Foto: referencia, Flow
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

Cada vez estamos más cerca de Navidad y, con ello, de la temporada de regalos para los seres queridos. Con el avance de la tecnología, regalar un celular puede ser una alternativa para mantenerse conectado, especialmente cuando se busca sorprender a alguien.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Además, con la posibilidad de encontrar descuentos durante el Black Friday, regalar un celular puede ser una opción para quienes buscan un detalle para sus familiares o seres queridos.

Últimas noticias

Batería del iPhone
Tecnología

Nada de cargar al 80 %: revelan cuál es el truco para extender la salud de la batería del iPhone

¿Siempre pospone la alarma? Esta app gratuita convierte en un desafío apagar la alarma
Tecnología

¿Pospone la alarma una y otra vez? Esta app gratuita le pone un reto para despertarse

Publicidad

Redmi Note 17 se perfila como una opción para regalar

REDMI Note 17 de Xiaomi
REDMI Note 17 de Xiaomi
Xiaomi

Xiaomi confirmó la llegada de su serie Redmi Note 17 el próximo 13 de octubre. El equipo llega con una batería de 7.700 mAh, cuya duración sería de hasta tres días.

Sabemos que nuestros usuarios buscan un teléfono que les dure y los acompañe sin límites. Con la serie Redmi Note 17 reforzamos nuestro compromiso de ofrecer tecnología confiable y duradera, y seguimos consolidando a Note como la referente de la gama media”, afirmó Xiaomi.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Además, el teléfono incorpora Waterproof MAX, que le permite resistir lluvia y salpicaduras y ser sumergido hasta dos metros en agua dulce.

Publicidad

Por su parte, asegura resistir caídas de hasta tres metros, así como contar con protección contra el polvo.

¿Qué celular regalar en Navidad?

Publicidad

  • Samsung Galaxy A57 5G: Este modelo integra funciones de inteligencia derivadas de la suite de software de Samsung, soporte de hasta seis años de actualizaciones del sistema operativo y certificación de resistencia al agua IP68. También cuenta con una pantalla Super AMOLED de 120 Hz y un sistema de cámaras con estabilización óptica.
  • POCO X8 Pro: Este dispositivo está dirigido a usuarios que buscan rendimiento y videojuegos. Cuenta con un procesador para tareas pesadas, un sistema de refrigeración líquida y una pantalla AMOLED con una tasa de refresco alta. Su propuesta también incluye tiempos de carga de batería rápidos.
  • OPPO Reno16 5G: Este modelo cuenta con un diseño posterior de textura tipo '3D Pop Planet', una construcción delgada y protección IP69K contra polvo y presión de agua. En el apartado fotográfico, incorpora sensores de 50 MP tanto en la cámara principal como en la frontal.
  • Motorola Edge 70 Fusion: La propuesta de Motorola combina una pantalla pOLED curva de 144 Hz con un diseño ligero y ergonómico. También incorpora Moto AI sobre una interfaz de Android, carga rápida TurboPower de 68 W y certificación IP68 para resistir accidentes con líquidos.
Relacionados

Xiaomi

Samsung

Publicidad

Publicidad

Publicidad