Estos son los celulares gama media para regalar en Navidad: la batería les dura hasta tres días

Cada vez estamos más cerca de Navidad y, con ello, de la temporada de regalos para los seres queridos. Con el avance de la tecnología, regalar un celular puede ser una alternativa para mantenerse conectado, especialmente cuando se busca sorprender a alguien.
Además, con la posibilidad de encontrar descuentos durante el Black Friday, regalar un celular puede ser una opción para quienes buscan un detalle para sus familiares o seres queridos.
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Redmi Note 17 se perfila como una opción para regalar
Xiaomi confirmó la llegada de su serie Redmi Note 17 el próximo 13 de octubre. El equipo llega con una batería de 7.700 mAh, cuya duración sería de hasta tres días.
“Sabemos que nuestros usuarios buscan un teléfono que les dure y los acompañe sin límites. Con la serie Redmi Note 17 reforzamos nuestro compromiso de ofrecer tecnología confiable y duradera, y seguimos consolidando a Note como la referente de la gama media”, afirmó Xiaomi.
Además, el teléfono incorpora Waterproof MAX, que le permite resistir lluvia y salpicaduras y ser sumergido hasta dos metros en agua dulce.
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Por su parte, asegura resistir caídas de hasta tres metros, así como contar con protección contra el polvo.
¿Qué celular regalar en Navidad?
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- Samsung Galaxy A57 5G: Este modelo integra funciones de inteligencia derivadas de la suite de software de Samsung, soporte de hasta seis años de actualizaciones del sistema operativo y certificación de resistencia al agua IP68. También cuenta con una pantalla Super AMOLED de 120 Hz y un sistema de cámaras con estabilización óptica.
- POCO X8 Pro: Este dispositivo está dirigido a usuarios que buscan rendimiento y videojuegos. Cuenta con un procesador para tareas pesadas, un sistema de refrigeración líquida y una pantalla AMOLED con una tasa de refresco alta. Su propuesta también incluye tiempos de carga de batería rápidos.
- OPPO Reno16 5G: Este modelo cuenta con un diseño posterior de textura tipo '3D Pop Planet', una construcción delgada y protección IP69K contra polvo y presión de agua. En el apartado fotográfico, incorpora sensores de 50 MP tanto en la cámara principal como en la frontal.
- Motorola Edge 70 Fusion: La propuesta de Motorola combina una pantalla pOLED curva de 144 Hz con un diseño ligero y ergonómico. También incorpora Moto AI sobre una interfaz de Android, carga rápida TurboPower de 68 W y certificación IP68 para resistir accidentes con líquidos.