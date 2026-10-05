Estos son los celulares gama media para regalar en Navidad: la batería les dura hasta tres días

Cada vez estamos más cerca de Navidad y, con ello, de la temporada de regalos para los seres queridos. Con el avance de la tecnología, regalar un celular puede ser una alternativa para mantenerse conectado, especialmente cuando se busca sorprender a alguien.

Además, con la posibilidad de encontrar descuentos durante el Black Friday, regalar un celular puede ser una opción para quienes buscan un detalle para sus familiares o seres queridos.

Publicidad

Redmi Note 17 se perfila como una opción para regalar

REDMI Note 17 de Xiaomi Xiaomi

Xiaomi confirmó la llegada de su serie Redmi Note 17 el próximo 13 de octubre. El equipo llega con una batería de 7.700 mAh, cuya duración sería de hasta tres días.



“Sabemos que nuestros usuarios buscan un teléfono que les dure y los acompañe sin límites. Con la serie Redmi Note 17 reforzamos nuestro compromiso de ofrecer tecnología confiable y duradera, y seguimos consolidando a Note como la referente de la gama media”, afirmó Xiaomi.

Además, el teléfono incorpora Waterproof MAX, que le permite resistir lluvia y salpicaduras y ser sumergido hasta dos metros en agua dulce.

Publicidad

Por su parte, asegura resistir caídas de hasta tres metros, así como contar con protección contra el polvo.

¿Qué celular regalar en Navidad?

Publicidad