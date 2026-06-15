Estos son los celulares que debe llevar a conciertos: su zoom deja atrás al iPhone

Por años, una de las principales discusiones entre los usuarios de celulares ha sido la calidad de las cámaras. Con el paso del tiempo, son millones las personas que se decantan por la fotografía, el video e incluso por el nivel de zoom que ofrecen estos dispositivos.

Sin duda, para muchos una de las mejores opciones termina siendo el iPhone de Apple o la serie S de Samsung, donde la calidad en fotos y video es una prioridad. Asimismo, el zoom de estos equipos hace parte fundamental de lo que buscan sus usuarios.

Pero ahora, teléfonos de otras marcas han presentado alternativas que hacen temblar a los iPhone, no solo por su calidad, sino también por el potente zoom que incorporan, a tal punto que las complejas fotografías en eventos como conciertos comienzan a ser cosa del pasado.

Telefoto de Xiaomi y Leica Blu Radio

Xiaomi lanzó celulares pensados para conciertos

Eventos como el Festival Cordillera se acercan y, ante ello, el celular se convierte en un dispositivo indispensable, ya sea para tomarse fotos con amigos, pareja o familiares, pero también para fotografiar y grabar la presentación de su artista favorito, por lo que el zoom es un factor cada vez más importante.

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Ante eso, la marca china Xiaomi lanzó la serie 17T con sus dispositivos Xiaomi 17T y 17T Pro, una línea de gama alta que apuesta por la fotografía móvil a larga distancia.

Si bien su diseño es atractivo y cuenta con materiales de alta calidad, el sistema 'Telefoto Máster' con óptica Leica es tal vez lo que más destaca. La unión entre ambas compañías desde 2022 ha traído consigo importantes novedades en el ámbito fotográfico.

Con ello, la serie 17T llega con un telefoto Leica de 5x, así como un telemacro de 30 centímetros que permite aumentos de 10x en grado óptico y 20x de ultrazoom potenciado por inteligencia artificial. Según la compañía, grabar al artista favorito en un concierto ya no será un problema, pues además cuenta con un modo Escenario, diseñado justamente para estos momentos.

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Modo Escena Xiaomi Blu Radio

Otro celular perfecto para ir a conciertos

Otro de los buques insignia de la marca china, que llegó como competidor del iPhone 17 Pro Max y del S26 Ultra de Samsung, es el Xiaomi 17 Ultra, que también fue desarrollado junto a Leica y destaca por su capacidad de zoom.

Con 50 MP de cámara principal, otros 50 MP de gran angular y un teleobjetivo de 200 MP con certificación Leica, este dispositivo ha dado de qué hablar por la nitidez de sus fotografías, videos y un zoom que para muchos se lleva la corona en este apartado.

Xiaomi 17 Ultra Xiaomi Colombia

La cámara de este teléfono no se queda atrás, lo que le permite ofrecer un zoom óptico real continuo de 75 mm hasta los 100 mm. Además, el diseño de la cámara permite generar un efecto bokeh natural y no digital, como ocurre en otras marcas.

Finalmente, su zoom digital permite alcanzar los 120x en fotografía y 30x en video, convirtiéndose en una gran alternativa para asistir a conciertos.

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Otra opción destacada para grabar conciertos

El OPPO Find X9 Ultra es otra apuesta para este tipo de eventos. Su sistema de cámaras Hasselblad incorpora un sensor de 200 MP y un teleobjetivo periscópico nativo de 10x óptico, equivalente a 230 mm.

Además, cuenta con un zoom de calidad óptica de hasta 20x y un tope digital impulsado por inteligencia artificial de hasta 120x, convirtiéndose también en una alternativa llamativa para eventos en los que el escenario suele estar a gran distancia.

