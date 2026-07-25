Google lanzó herramienta para recuperar Gmail sin teléfono: así puede activarla paso a paso

Perder el acceso a una cuenta de correo electrónico puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza para muchos usuarios. Para quienes dependen de Gmail en sus labores diarias, esta situación puede representar un gran problema. Cambiar el número de celular, perder el teléfono o simplemente olvidar la contraseña puede dejar a una persona sin posibilidad de ingresar a su correo.

Ante situaciones cada vez más comunes, Google habilitó una nueva alternativa de recuperación basada en una video selfie, una herramienta que permite comprobar la identidad del usuario mediante la cámara y, de esta manera, acceder a la cuenta sin necesidad de tener un número de teléfono registrado.

La función utiliza tecnología de reconocimiento facial y sistemas de detección de prueba de vida, con el objetivo de confirmar que la persona que intenta recuperar la cuenta es real y no una imagen, un video previamente grabado o una simulación creada con inteligencia artificial.

Google permite recuperar Gmail con una video selfie: así funciona

La nueva herramienta está pensada como un método adicional de seguridad para quienes tienen dificultades con los sistemas tradicionales de recuperación. Para activarla, los usuarios deben realizar un registro inicial desde un dispositivo con cámara.

Los pasos son:



Ingresar a la configuración de seguridad de la cuenta de Google.

Buscar las opciones relacionadas con inicio de sesión y recuperación.

Seleccionar la alternativa de verificación mediante video selfie.

Permitir el acceso a la cámara del dispositivo.

Seguir las instrucciones del sistema, como mover la cabeza, mirar hacia diferentes puntos o parpadear.

Guardar la configuración una vez finalice la validación.

Luego del registro, la opción quedará disponible como método de respaldo. En caso de olvidar la contraseña o no tener acceso al celular registrado, el usuario podrá seleccionar la opción "Probar de otra manera" durante el inicio de sesión y elegir la verificación por video.

Blu Radio / Logo Gmail Foto: AFP

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¿Qué pasa con la información facial que recoge Google?

Una de las principales dudas entre los usuarios está relacionada con la privacidad de los datos biométricos. Frente a ello, Google explicó que los fragmentos de video utilizados para la verificación se almacenan de manera cifrada en sus servidores.

La compañía también indicó que cada usuario conserva el control sobre esa información y puede eliminar el video de referencia cuando lo considere necesario desde la configuración de su cuenta.

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La medida busca ofrecer una alternativa adicional de seguridad, pero también resalta la importancia de revisar periódicamente los métodos de recuperación vinculados a los perfiles digitales.

¿Quiénes pueden usar la nueva función de video selfie de Google?

Aunque la herramienta representa una alternativa para recuperar cuentas bloqueadas, por ahora no está disponible para todos los perfiles. Google habilitó esta función únicamente para cuentas personales.

La opción no aplica para:



Cuentas empresariales administradas mediante Google Workspace.

Cuentas educativas vinculadas a instituciones.

Perfiles infantiles administrados con Family Link.

Con esta actualización, Google busca reducir los casos en los que los usuarios quedan completamente bloqueados de sus correos electrónicos tras perder el acceso a un teléfono o olvidar su contraseña.