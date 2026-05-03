¿Hizo una compra y no le llega? tecnología colombiana le ayuda a recuperar su plata

Hacer una compra por internet y descubrir que el pedido no llega, aparece incompleto o simplemente nadie responde, es una de las frecuentes molestias más frecuentes entre los compradores. Este tipo de situaciones suele terminar en largas cadenas de mensajes, correos sin respuesta y reclamos que muchas veces no tienen solución.

En medio de ese panorama, una tecnología desarrollada en el país busca que el proceso de reclamar sea más rápido, claro y menos desgastante para el usuario. La apuesta es que las personas no tengan que repetir una y otra vez lo ocurrido para intentar recuperar su dinero o recibir una respuesta concreta.



¿Hizo una compra y no le llega? tecnología colombiana ayuda a recuperar su plata

La herramienta fue desarrollada por la empresa colombiana Wizybot y está pensada para automatizar procesos de atención que suelen convertirse en un dolor de cabeza para los consumidores. Su funcionamiento parte de algo simple: conectar la conversación del cliente con la información real de la empresa para que el caso no se quede en una respuesta automática, sino que avance hacia una gestión efectiva.

Cuando una compra presenta inconvenientes, muchas veces el problema no es solo el retraso del pedido, sino la dificultad para encontrar un canal que dé soluciones. Ahí es donde este tipo de sistemas empieza a ganar terreno, especialmente en un momento en el que el comercio electrónico sigue creciendo y también aumentan las quejas por entregas incumplidas.

Imagen de referencia Foto: ImageFX

Recuperar su plata o hacer el reclamo más fácil ya no dependería solo de insistir

De acuerdo con Juan José Jaramillo, el verdadero reto no está únicamente en responderle al cliente, sino en resolverle el problema.

“Muchas empresas creen que con tener una herramienta ya van a resolver su operación, pero si no está conectada con la información del negocio, no puede ejecutar ni resolver. Ahí es donde se rompe el modelo: la IA responde, pero no soluciona”, explicó Juan José Jaramillo, cofundador de Wizybot.

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Ese punto resulta clave porque, en la práctica, un usuario espera algo puntual: saber dónde está su compra, pedir devolución del dinero o dejar constancia formal del reclamo sin perder horas en el intento.



Tecnología colombiana facilita reclamos por compras que no llegan

Más allá del avance tecnológico, el fondo del asunto toca una necesidad cotidiana. Cada vez más colombianos compran por internet, pero también exigen respuestas más rápidas cuando algo falla.

La idea de este tipo de desarrollos es que el reclamo deje de sentirse como una pelea interminable. Si la tecnología logra conectar mejor a empresas y consumidores, recuperar la plata o destrabar un pedido podría dejar de ser una odisea y convertirse, por fin, en un trámite mucho más simple.

